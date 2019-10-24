СМИ: Футболисты «Реала» стараются играть лучше, чтобы не допустить возвращения Моуринью

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Игроки мадридского футбольного клуба «Реал» не хотят, чтобы португальский специалист Жозе Моуринью возглавил команду.
СМИ: Футболисты «Реала» стараются играть лучше, чтобы не допустить возвращения Моуринью
  • Reuters

Как сообщает AS, футболисты «Реала» прилагают все усилия во время матчей, чтобы добиваться результата и тем самым избежать увольнения нынешнего наставника команды Зинедина Зидана, на месте которого президент клуба Флорентино Перес видит именно Моуринью.

Отмечается, что против приглашения португальского специалиста выступают те футболисты, которые играли под его руководством в период с 2010 по 2013 год, в частности речь идёт о Серхио Рамосе, Марсело, Кариме Бензема, Рафаэле Варане, Луке Модриче, Начо и Каземиро.

С декабря 2018 года португалец находится без работы после увольнения из английского «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что Моуринью отказал «Боруссии».

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