СМИ: Президент «Реала» хочет вернуть Моуринью

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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес хочет вернуть португальского специалиста Жозе Моуринью на должность главного тренера команды.
СМИ: Президент «Реала» хочет вернуть Моуринью
  • © Maurizio Borsari/AFLO
  • globallookpress.com

Как сообщает El Chiringuito, Перес уже провёл переговоры с 56-летним специалистом по поводу возможного возвращения в клуб.

Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Под его руководством «сливочные» выиграли Примеру, Кубок и Суперкубок Испании. С декабря 2018 года португалец находится без работы после увольнения из английского «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Реал» уволит Зидана в случае поражения от «Галатасарая» в матче ЛЧ.

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