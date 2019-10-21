СМИ: Президент «Реала» хочет вернуть Моуринью
- © Maurizio Borsari/AFLO
- globallookpress.com
Как сообщает El Chiringuito, Перес уже провёл переговоры с 56-летним специалистом по поводу возможного возвращения в клуб.
Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Под его руководством «сливочные» выиграли Примеру, Кубок и Суперкубок Испании. С декабря 2018 года португалец находится без работы после увольнения из английского «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что «Реал» уволит Зидана в случае поражения от «Галатасарая» в матче ЛЧ.