СМИ: «Реал» уволит Зидана в случае поражения от «Галатасарая» в матче ЛЧ

В случае проигрыша турецкому «Галатасараю» в матче третьего тура Лиги чемпионов главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может быть уволен с занимаемой должности.

Как сообщает El Mundo, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может быть уволен с занимаемой должности в случае поражения от «Галатасарая». Главными кандидатами на замену французу называют Жозе Моуринью и Массимилиано Аллегри.

После стартовых двух туров группового раунда Лиги чемпионов «Реал» занимает четвёртое место в квартете, имея одно очко в активе.

Ранее сообщалось, что «Реал» минимально уступил «Майорке» в девятом туре Примеры.