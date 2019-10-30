Киевское «Динамо» одолело «Шахтёр» в 1/16 финала Кубка Украины по футболу

Киевское «Динамо» в дополнительное время одержало победу над донецким «Шахтёром» в матче 1/16 финала Кубка Украины по футболу.

Встреча прошла на стадионе «Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 2:1.

На 22-й минуте хозяев вывел вперёд Сергей Сидорчук. В компенсированное ко второму тайму время Тарас Степаненко восстановил равенство. Тем не менее киевляне всё-таки вырвали победу — Денис Попов отличился на 112-й минуте.

«Динамо» вышло в 1/8 финала Кубка Украины.

Ранее сообщалось, что украинский футболист отказался пожать руку поляку, который назвал его бандеровцем.