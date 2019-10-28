Украинский футболист отказался пожать руку поляку, который назвал его бандеровцем
- © KAMIL SWIRYDOWICZ / CYFRASPORT
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Видео инцидента опубликовано на «Чемпионате».
Перед началом игры Романчук, который является капитаном своей команды, поприветствовал арбитров, но демонстративно не стал жать руку капитану «Вислы» Фурману.
В феврале между игроками произошёл конфликт, в ходе которого, по словам Романчука, поляк назвал его бандеровцем.
При этом Фурман отверг обвинения.
Ранее украинский футболист Роман Яремчук не стал отказываться от своих слов про сборную России.