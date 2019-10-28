Украинский футболист отказался пожать руку поляку, который назвал его бандеровцем

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Украинский полузащитник «Ягеллоннии» Тарас Романчук отказался пожать руку хавбеку клуба «Висла Плоцк» Доминику Фурману перед матчем 13-го тура чемпионата Польши.
Украинский футболист отказался пожать руку поляку, который назвал его бандеровцем
  • © KAMIL SWIRYDOWICZ / CYFRASPORT
  • globallookpress.com

Видео инцидента опубликовано на «Чемпионате».

Перед началом игры Романчук, который является капитаном своей команды, поприветствовал арбитров, но демонстративно не стал жать руку капитану «Вислы» Фурману.

В феврале между игроками произошёл конфликт, в ходе которого, по словам Романчука, поляк назвал его бандеровцем.

При этом Фурман отверг обвинения.

Ранее украинский футболист Роман Яремчук не стал отказываться от своих слов про сборную России.

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