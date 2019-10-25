Украинский футболист Яремчук не стал отказываться от своих слов про сборную России

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Нападающий бельгийского «Гента» и сборной Украины по футболу Роман Яремчук высказался о своём заявлении после матча отборочного этапа чемпионата Европы с командой Португалии.
Украинский футболист Яремчук не стал отказываться от своих слов про сборную России
  • © Jasper Jacobs/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Честно, я никого не хотел обидеть этим высказыванием. Это моё мнение, и оно не меняется», — приводит слова игрока ua.tribuna.com.

Он также отметил, что не реагирует на слова журналистов по этому поводу. 

«Не жалею ли, что сказал это публично? Я много думал насчёт этого. Может быть, не нужно было это говорить в прессу. Но моё мнение такое, и оно не поменялось», — сказал Яремчук.

После победы над Португалией со счётом 2:1 Яремчук заявил: «Очень приятно показать такой хороший результат. Но считаю, что нужно отнестись к этому спокойно. Мы не Россия, которая обыграла Шотландию и всем рассказывает, что возьмёт Евро».

Ранее член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) эксперт Андрей Созин высказался о словах Яремчука о сборной России по футболу.

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