Созин высказался о словах Яремчука о сборной России по футболу

Короткая ссылка
Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) эксперт Андрей Созин прокомментировал слова форварда сборной Украины по футболу Романа Яремчука, который после победы над Португалией высказался о сборной России.
Созин высказался о словах Яремчука о сборной России по футболу
  • © Jasper Jacobs/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Зачем обращать внимание на такие вещи, неужели ради того, чтобы злить всю Россию? Или чтобы поднять рейтинг газет? Сейчас мы пытаемся наладить отношения с новым президентом Украины, а люди, которые выступают там с такими заявлениями, сводят все усилия на нет», — приводит слова Созина «Чемпионат».

Он отметил, что не стоит обращать внимание на сказанное украинским форвардом.

«Его речь — личное мнение, он просто хочет сыграть на настроении некоторых людей, живущих в Украине, но далеко не всех», — добавил функционер.

После победы над Португалией со счётом 2:1 Яремчук заявил: «Очень приятно показать такой хороший результат. Но считаю, что нужно отнестись к этому спокойно. Мы не Россия, которая обыграла Шотландию и всем рассказывает, что возьмёт Евро».

Ранее сообщалось, что депутат Лебедев не считает слова Яремчука о сборной России унижением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить