Созин высказался о словах Яремчука о сборной России по футболу

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) эксперт Андрей Созин прокомментировал слова форварда сборной Украины по футболу Романа Яремчука, который после победы над Португалией высказался о сборной России.

«Зачем обращать внимание на такие вещи, неужели ради того, чтобы злить всю Россию? Или чтобы поднять рейтинг газет? Сейчас мы пытаемся наладить отношения с новым президентом Украины, а люди, которые выступают там с такими заявлениями, сводят все усилия на нет», — приводит слова Созина «Чемпионат».

Он отметил, что не стоит обращать внимание на сказанное украинским форвардом.

«Его речь — личное мнение, он просто хочет сыграть на настроении некоторых людей, живущих в Украине, но далеко не всех», — добавил функционер.

После победы над Португалией со счётом 2:1 Яремчук заявил: «Очень приятно показать такой хороший результат. Но считаю, что нужно отнестись к этому спокойно. Мы не Россия, которая обыграла Шотландию и всем рассказывает, что возьмёт Евро».

Ранее сообщалось, что депутат Лебедев не считает слова Яремчука о сборной России унижением.