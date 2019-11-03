Три пропущенных мяча «Барселоны», восемь голов «Лейпцига» и девятое место МЮ: события дня в европейском футболе

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Борнмуту» и опустился на девятое место в чемпионате Англии. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» добились побед на последних минутах во встречах с «Астон Виллой» и «Саутгемптоном». «Барселона» проиграла «Леванте», но сохранила первое место в Примере благодаря ничьей «Реала» с «Бетисом». «Лейпциг» разгромил «Майнц» со счётом 8:0 в Бундеслиге, а «Бавария» крупно проиграла «Айнтрахту». RT рассказывает о главных событиях игрового дня в европейском футболе.

Волевые победы лидеров в Англии

«Манчестер Юнайтед» продолжает лететь в пропасть. В субботу манкунианцы открывали 11-й тур чемпионата Англии выездным матчем с «Борнмутом». В целом гости контролировали ход встречи, но открыть счёт никак не могли. За них это сделал Джошуа Кинг: в конце первого тайма нападающий принял мяч на грудь в чужой штрафной, ещё несколько секунд без помех обрабатывал его и пробил точно по воротам.

Отыграться «Манчестер» не смог, хотя был близок к этому после выхода на замену Мэйсона Гринвуда. Форвард бил по воротам буквально с двух метров, но попал в штангу. «Юнайтед» повторил свой антирекорд, пропустив в 11 выездных играх подряд, и впервые за 33 года остался с 13 очками после 11 первых матчей чемпионата Англии. По итогам субботы подопечные Уле-Гуннара Сульшера опустились на десятое место турнирной таблицы.

МЮ стоило бы поучиться у лидеров АПЛ, как нужно отыгрываться в таких ситуациях. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» тоже пропустили первыми в своих матчах с «Астон Виллой» и «Саутгемптоном», но всё равно добились победы. Мерсисайдцы вырвали три очка буквально в последний момент: лишь на 87-й минуте Эндрю Робертсон с передачи Садио Мане сравнял счёт, а в компенсированное время и сам сенегалец точно пробил головой. «Ливерпуль» не проигрывает уже в 28 матчах чемпионата Англии подряд.

«Сити» нервировал своих болельщиков не так долго, но им тоже пришлось провести время в томительном ожидании. «Саутгемптон» повёл во встрече с подопечными Хосепа Гвардиолы уже на 13-й минуте, а те нашли чем ответить только на 70-й. Серхио Агуэро забил девятый мяч за сезон, догнав Джейми Варди в списке бомбардиров, а затем ассистировавший ему Кайл Уолкер принёс «Манчестеру» победу. Манкунианцы продолжают отставать на шесть очков от «Ливерпуля», но при этом не испытывают давления со стороны преследователей.

«Челси» тоже одержал в субботу победу со счётом 2:1. Только в матче с «Уотфордом» лондонцы сразу обозначили своё преимущество: уже на девятой минуте Тэмми Абрахам открыл счёт, став лидером АПЛ по голам с игры. Во втором тайме англичанин ассистировал Кристиану Пулишичу, чей гол в итоге принёс «Челси» седьмую выездную победу подряд во всех турнирах. Для команды это повторение рекорда 1989 года.

«Арсенал» по итогам тура отстал от лидирующей четвёрки, в которую, помимо трёх вышеперечисленных команд, входит «Лестер». Подопечные Унаи Эмери упустили победу во встрече с «Вулверхэмптоном», которую им мог бы принести восьмой гол Пьер-Эмерика Обамейянга. За 14 минут до конца Рауль Хименес сравнял счёт и продлил беспроигрышную серию своей команды до шести матчей.

Несостоявшаяся смена лидера в Испании

В чемпионате Испании едва не сменился лидер турнирной таблицы. «Барселона», опережавшая на одно очко «Реал», прервала свою победную серию из пяти матчей в гостях у «Леванте». Поначалу никаких поводов для беспокойства у каталонцев не было. Они открыли счёт благодаря точному удару Лионеля Месси с пенальти. Этот гол стал для аргентинца 500-м, который он оформил в «Барселоне» ударом левой ногой.

Но во втором тайме произошло необъяснимое. В течение семи минут «Леванте» забил в ворота Марка-Андре тер Штегена три мяча. После того как Хосе Кампанья и Борха Майораль вывели свою команду вперёд, у «Барселоны» произошли две замены, но это не спасло гостей от третьего гола в исполнении Неманьи Радои. Месси постарался переломить ситуацию и быстро оформил дубль, но затем судьи заметили, что пасовавшийся с нападающим Антуан Гризманн был в офсайде. «Барселона» проиграла со счётом 1:3, но её осечкой «Реал» не воспользовался.

Мадридцы спустя несколько часов принимали на своём поле «Бетис». То, что подопечные Зинедина Зидана не смогли обыграть середняка испанского чемпионата, объяснялось просто. Севильцы в двух последних матчах на «Сантьяго Бернабеу» одерживали сухие победы и прекрасно знали, как им нужно обороняться. Матч закончился нулевой ничьей, и «Бетис» стал первой в истории Примеры командой, которая не пропускала в трёх выездных встречах с «Реалом». В итоге королевский клуб лишь сравнялся с «Барселоной» по очкам.

Реабилитация де Лигта

Матч «Ромы» и «Наполи» в 11-м туре чемпионата Италии ожидаемо прошёл в напряжённой атмосфере. Болельщики клубов известны своим презрением друг к другу. Из-за обидных кричалок в адрес южан игру даже остановили на несколько минут, а капитану римлян Эдину Джеко пришлось идти к фанатам и успокаивать их. К тому времени «Рома» уже вела со счётом 2:0, и лишние проблемы из-за зрителей ей были явно не нужны. «Наполи» смог на выезде отыграть один мяч, но победа всё-таки досталась столичному клубу, поднявшемуся на третье место.

За первое заочную борьбу вели «Интер» и «Ювентус». Миланцы встречались на выезде с «Болоньей» и одержали над ней победу, которую принёс своевременный дубль Ромелу Лукаку. Бельгийский форвард в заключительные 15 минут встречи забил с игры и с пенальти, оформив уже восемь голов в шести своих последних матчах за клуб и сборную.

Однако лидерство «Интера» продлилось только до финального свистка в туринском дерби. «Ювентус» с минимальным счётом обыграл «Торино» благодаря голу самого критикуемого футболиста в своём составе — защитника Маттейса де Лигта. Сначала он в четвёртом матче подряд сыграл рукой в своей штрафной, но избежал наказания, а на 70-й минуте забил впервые после перехода в состав чемпионов Италии.

Тур разгромов в Германии

Самые невероятные события происходили в десятом туре чемпионата Германии. «Бавария» потерпела самое крупное поражение за десять лет, уступив «Айнтрахту» со счётом 1:5. В самом начале матча мюнхенцы остались вдесятером из-за удаления Жерома Боатенга, после чего получили в свои ворота два мяча. Роберт Левандовски успел до конца первого тайма сократить отставание, повторив рекордную для турнира голевую серию (нападающий забил в десятом матче подряд). Но во втором тайме всё стало только хуже. Франкфуртцы забили ещё трижды в 500-м матче Томаса Мюллера за «Баварию» и поднялись на шестое место в турнирной таблице, в то время как чемпионы Германии занимают третье.

Ещё более незавидная участь постигла в субботу «Майнц». В ворота этой команды влетели восемь безответных мячей от «РБ Лейпциг». Соперник «Зенита» по Лиге чемпионов не побеждал в Бундеслиге весь октябрь и только теперь прервал безвыигрышную серию. Самым результативным игроком матча стал Тимо Вернер — в его активе хет-трик и две передачи партнёрам.

Лидируют же в чемпионате Германии по-прежнему две «Боруссии». Мёнхенгладбахская одержала победу над «Байером» благодаря голу и передаче Марку Тюрама, а дортмундцы разгромили дома «Вольфсбург» со счётом 3:0. Две команды с одинаковым названием разделяют три очка, а «Бавария» и «РБ Лейпциг» отстают ещё на одно.

Поражение ПСЖ без последствий

ПСЖ потерпел самое обидное поражение в чемпионате Франции. Открывая в пятницу 12-й тур, парижане приехали в гости к «Дижону» — последней команде турнирной таблицы — и неожиданно уступили. Начало встречи складывалось благоприятно для подопечных Томаса Тухеля — Килиан Мбаппе отличился уже на 19-й минуте. Но затем нехватка игроков из-за травм стала сказываться на обороне ПСЖ. Хозяева сумели ответить двумя мячами и поднялись на 16-е место.

Лидерство же парижан осталось незыблемым. Между ними и преследователями по-прежнему пропасть из семи очков. Сократить её мог бы «Лилль», но он переместился на пятую строчку по итогам личной встречи с «Марселем». Теперь догонять ПСЖ будет стараться «Нант» — у него ещё есть в запасе воскресный матч с «Бордо».