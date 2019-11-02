«Бавария» разгромно проиграла «Айнтрахту» в матче Бундеслиги

Мюнхенская «Бавария» потерпела разгромное поражение от франкфуртского «Айнтраха» в матче десятого тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, прошедшая во Франкфурте, завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев поля.

«Бавария» осталась в меньшинстве уже на девятой минуте. Прямую красную карточку получил Жером Боатенг.

В составе «Айнтрахта» забили Филип Костич, Джибриль Соу, Давид Абрахам, Мартин Хинтереггер и Гонсало Пасьенса.

«Бавария» ответила голом Роберта Левандовски.

Таким образом, по итогам десяти туров «Бавария» набрала 18 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Айнтрахт» с 17 очками — шестой.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» вышла в третий круг Кубка Германии.