«На данном этапе мы слабее»: что говорили игроки и тренеры после поражения «Зенита» от «Лейпцига» в ЛЧ

«Зенит» уступил «Лейпцигу» в активности и заслуженно проиграл в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом заявил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак. Наставник также рассказал, почему сделал выбор в пользу схемы с тремя центральными защитниками, а голкипер Михаил Кержаков сравнил немецкий коллектив с ЦСКА. В свою очередь, наставник гостей Юлиан Нагельсман признался, что был удивлён решением россиян действовать от обороны, а автор гола Марсель Забитцер предположил, насколько комфортно было бы Артёму Дзюбе в Бундеслиге.

«Были моменты, но не получилось забить»

В четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» дома уступил «Лейпцигу» и продлил свою безвыигрышную серию в очном противостоянии. Полтора года назад команды встречались в 1/8 финала Лиги Европы и тогда немецкий клуб взял верх на своём поле, а в гостях сыграл вничью.

«В концовке тайма пропустили, стало сложнее. Были моменты, которые мы не реализовали. «Лейпциг» действует более интенсивно — при принятии решений, перемещениях... Заслуженная победа, а нам надо работать. Шансы пока остаются, будем стараться использовать каждый из них. Здесь ошибки не прощают, уровень высокий», — заявил главный тренер «Зенита» Сергей Семак на полематчевой пресс-конференции.

Стоит отметить, что если в предыдущих встречах с «Лейпцигом» петербуржцы неизменно поражали ворота оппонента, то в этот раз обошлись без забитых мячей. Возможно, одной из причин этого стала ставка Семака на оборону — вопреки ожиданиям наставник отдал предпочтение схеме с тремя центральными защитниками. Однако специалист отметил, что не считает ошибочным выбор формации.

«Нужно быть реалистами, правильно оценивать возможности футболистов. Действовать в четыре защитника было сложно, ведь они у нас не быстрые, а у соперника скоростные игроки. На данном этапе мы слабее по уровню», — отметил Семак.

По его словам, изменение игровой модели было продиктовано результатами первой встречи, ведь именно медлительность центральных защитников привела к голу Конрада Лаймера. По его словам, появление на поле Йордана Осорио помогло избежать подобных оплошностей. Кроме того, он не согласился с тем, что выход Себастьяна Дриусси мог кардинально изменить соотношение сил на поле.

«Вы думаете, что аргентинец мог конкурировать в скорости с представителями «Лейпцига»? У него было повреждение, но ничего серьёзного не выявлено. Он не попал в состав по другим причинам. Ерохин посвежее. И нам нужнее был такой футболист. В скорости немного наших спортсменов могут сравниться с визави. Поэтому и располагались низко», — объяснил Семак.

Главный тренер намекнул, что одной из причин разницы в классе между футболистами «Зенита» и «Лейпцига» является отсутствие лимита на легионеров в Бундеслиге, а также ответил, считает ли эту встречу худшей для своей команды в 2019 году.

«Сейчас сложно сказать. В Лейпциге мы создали меньше моментов. Но в обоих случаях уступили по качеству игры команде, которая сильнее нас», — заключил наставник.

В свою очередь, капитан сине-бело-голубых Бранислав Иванович не согласился с мнением тренера о преимуществе «Лейпцига» в классе.

«Могли и нужно было побороться. Но они владели инициативой с первых минут, потом прибавили в уверенности и доминировали. Мы не успевали их накрывать. Есть чему учиться. Это Лига чемпионов и хороший урок для всех нас», — признался Иванович.

Защитник петербуржцев не стал списывать неудачный результат в еврокубке на усталость из-за тяжёлого матча с ЦСКА и выразил мнение, что «Зенит» провёл работу над ошибками после поражения на выезде.

«Думаю, получилось два разных матча. В Германии хорошо провели первый тайм, потом пропустили. Сегодня были моменты, но не получилось забить», — добавил Иванович.

Серб также не стал выражать удивления решением Семака заменить его во втором тайме и признался, что с недоверием относится к системе VAR. Это заявление было сделано в связи с неназначенным пенальти в ворота «Лейпцига» за нарушение правил на Дугласе Сантосе. В концовке первого тайма бразилец организовал контратаку, но был сбит в опасной близости от границы штрафной. Видеоассистент постановил, что фол был совершён за пределами периметра, а главный арбитр Орель Гринфилд назначил штрафной.

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков выразил уважение сопернику и особенно отметил их наставника Юлиана Нагельсмана.

«Лейпциг» выглядел иначе по сравнению с домашним матчем, у них очень сильный тренер. Нам нужно смотреть на себя — играли дома, должны были брать очки. У них высокий класс спортсменов, отмечу скорость футболистов», — приводит слова вратаря ТАСС.

Также страж ворот сравнил последних соперников «Зенита» — ЦСКА и «Лейпциг».

«У армейцев активно идёт перестройка, «Лейпциг» — это другой уровень. Что по скорости игры, что по классу футболистов», — заключил Кержаков.

«Не ожидали, что «Зенит» будет играть от обороны»

Главный тренер гостей Юлиан Нагельсман отдал должное петербуржцам, но отметил, что его подопечные были отлично готовы к игре. По его словам, он разбирал тактическую модель «Зенита» как с двумя, так и с тремя центральными защитниками и не был удивлён появлению в составе Йордана Осорио.

Он также объяснил отсутствие в стартовом составе своей команды Тимо Вернера, который записал себе в актив 13 голов и шесть передач в 15 последних матчах, и дал оценку действиям Марселя Забитцера. Хавбек оказался причастен к обоим мячам коллектива и отличился во второй встрече подряд.

«Вернер не чувствовал себя на сто процентов готовым и не мог выйти с первых минут. Забитцер всё время смотрится хорошо. Несмотря на плотный график, он способен на солидные рывки. Он создаёт остроту у чужих ворот, хотя не всегда всё удается», — заявил Нагельсман.

При этом специалист признался, что ставка Семака на оборону стала для него сюрпризом.

«Мы заслуженно победили. Не ожидали, что «Зенит» будет играть от обороны. У нас было много времени, местами этим не очень хорошо пользовались, торопились. Создали два-три хороших шанса. Забили перед перерывом. Когда отличились во второй раз, исход матча был ясен», — добавил наставник.

Кроме того, Нагельсман не ответил на вопрос, что скажет своему однокурснику и действующему наставнику «Спартака» Доменико Тедеско о «Зените»: «Если он позвонит, тогда я скажу это ему лично».

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В свою очередь, злой гений «Зенита» Забитцер высоко отозвался о сопернике, а также выразил мнение, что нападающий Артём Дзюба мог бы успешно выступать в чемпионате Германии.

«Почему нет? Дзюба — сильный парень. Если ему делать хорошие навесы и создавать для него шансы, он забьёт. Так что всё возможно», — приводит слова Забитцера «Чемпионат».

Выделил нападающего сборной России также Эмиль Форсберг. Шведский хавбек рассказал, за счёт чего «Лейпциг» смог взять верх над «Зенитом».

«Мы провели хороший матч против коллектива, который оборонялся глубоко. Нашли удачные решения, чтобы вскрыть защиту «Зенита». Знали, что они могут создавать опасности после забросов на Дзюбу. Старались свести их к минимуму», — цитирует Форсберга РИА Новости.