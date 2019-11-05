Трудности адаптации: почему дорогостоящие легионеры уступают молодым россиянам в РПЛ

Перед последними матчами квалификации Евро-2020 дебютный вызов в сборную России получил 22-летний полузащитник «Уфы» Даниил Фомин. Он входит в весьма обширную группу молодых отечественных футболистов, ярко проявивших себя в текущем сезоне РПЛ. При этом большая часть дорогих легионеров, которые перебрались в страну летом, пока не оправдывают затраченных на них средств.

Невероятные траты топ-клубов

Последнее трансферное окно в российском футболе получилось неожиданно богатым на события, в которых нередко фигурировали весьма крупные суммы. Болельщики уже успели привыкнуть, что даже отечественные топ-клубы вынуждены экономить и не могут позволить себе отдавать за футболистов несколько десятков миллионов евро, но летом серьёзно усилить свой состав решили сразу несколько команд.

«Краснодар» существенно обновил ростер к дебюту в Лиге чемпионов, подписав контракт сразу с восемью новичками и потратив более €30 млн (по данным Transfermarkt). «Зенит» после продажи Леандро Паредеса в ПСЖ позволил себе приобретение Малкома за €40 млн и тем самым повторил свой трансферный рекорд. За аналогичную сумму был в 2012-м куплен Аксель Витсель.

Серьёзно усилились и ведущие московские клубы. «Спартак» затеял строительство новой команды уже после начала сезона, а «Динамо», вернувшись под крыло ВТБ, получило возможность потратить более €35 млн. Даже максимально скупой ЦСКА изыскал почти €16 млн, чтобы выкупить права на Николу Влашича. В свою очередь, «Локомотив» отдал €12 млн ради сохранения Гжегожа Крыховяка.

Травмы легионеров и тяжёлая адаптация

Суммарно клубы РПЛ летом потратили около €240 млн, что стало третьим результатом в истории чемпионата России. Больше отечественные коллективы тратили лишь в финансово благополучные 2012 и 2014 годы. Но многие дорогостоящие трансферы себя не оправдали. Самым ярким примером этой негативной тенденции стал уже упомянутый Малком.

Покупка футболиста «Зенитом» у «Барселоны» стала, пожалуй, главным событием лета в РПЛ. Предполагалось, что бразилец быстро начнёт отрабатывать затраченные на него средства, как это в своё время произошло с Халком, но на деле он провёл за петербуржцев всего пару матчей и получил травму. Сначала сообщали, что Малком вернётся в строй после консервативного лечения, но в результате ему понадобилась операция. До конца года футболист коллективу Сергея Семака точно не поможет.

В аналогичную ситуацию попал Реми Кабелла. «Краснодар» приобрёл француза за €12 млн, в клубе рассчитывали, что опытный футболист, способный сыграть сразу на нескольких позициях, с ходу станет новым лидером команды и заменит Маурисио Перейру в роли плеймейкера. Но новичок сразу получил тяжёлую травму колена. В строй он вернётся лишь в новом году, при этом уже в марте Кабелле исполнится 30 лет.

В целом усиление под Лигу чемпионов «Краснодару» не помогло. Подопечные Мурада Мусаева прошли «Порту», но в раунде плей-офф без шансов уступили «Олимпиакосу», а затем потерпели два поражения в Лиге Европы. Легионерам понадобилось время для того, чтобы сыграться и адаптироваться к РПЛ, и пока из дорогостоящих иностранцев незаменимым для «южан» стал лишь Тонни де Вильена.

Не сумели с ходу встроить в состав недешёвых новичков и в «Спартаке». В частности, красно-белые выложили рекордные для себя €18 млн за Гуса Тиля, но тот пока не может по-настоящему проявить себя. Дошло до того, что пришедший на смену Олегу Кононову Доменико Тедеско усадил голландца на скамейку запасных и прямо заявил журналистам, что для него не имеет значения, сколько стоил тот или иной футболист.

То же самое касается Алекса Крала (€12 млн), который в первых матчах выглядел лишним звеном в построениях «Спартака». Но при Тедеско чех провёл пару неплохих матчей и сумел снизить градус направленной в его адрес критики.

Не помогла масштабная закупка и «Динамо». По суммарным тратам бело-голубые летом расположились на третьем месте после «Зенита» и «Спартака», но в реальной турнирной таблице после первого круга занимают 13-ю строчку и сражаются за выживание. При этом практически никак не проявляют себя два наиболее дорогостоящих новичка команды — Максимилиан Филипп и Клинтон Н’Жье.

За немца столичный клуб заплатил рекордные для себя €20 млн, и в первых двух матчах он даже отметился голами, но быстро выяснилось, что Филипп не является чистым нападающим, который был так нужен команде. В итоге бело-голубым в последний день перед закрытием трансферного окна пришлось арендовать у «Уфы» Сильвестра Игбуна. Сам Максимилиан после этого не забивал и даже оказался на скамейке запасных. Ещё скромнее показатели Н’Жье, за которого «Динамо» заплатило €6 млн, — девять игр, один гол.

Конечно, отчасти сложившуюся тенденцию можно объяснить стечением обстоятельств, ведь некоторые футболисты сразу получили тяжёлые травмы, а другие просто не успели адаптироваться. Но пока остаётся констатировать, что даже потраченные несколько десятков миллионов евро на трансферном рынке не обеспечат быстрой отдачи ни в еврокубках, ни в РПЛ.

Яркая игра молодых и желание клубов заработать

При этом параллельно в РПЛ в нынешнем сезоне заиграла целая россыпь молодых футболистов, которые либо являются воспитанниками своих клубов, либо были приобретены за минимальные деньги. Так, дебютный вызов в сборную России получил полузащитник «Уфы» Даниил Фомин. Башкортостанцы летом выкупили права на футболиста у «Краснодара» за €280 тыс., и 22-летний игрок быстро превратился в одного из лидеров клуба. Очень вероятно, что Фомин в ближайшее время станет очередным исполнителем, на продаже которого «Уфа» сможет хорошо заработать.

А рядом с Фоминым заявляют о себе ещё один воспитанник «Краснодара» Артём Голубев и местный талант Данила Емельянов, которые также не обделены игровой практикой. Даниила Кругового же башкортостанцы уже успели продать в «Зенит» за €2 млн и взять его обратно в аренду до окончания сезона.

Несколько молодых футболистов заиграли и в «Рубине» — как россияне, так и грузины. И при этом «Рубин» располагается всего в двух очках от шестого места. В более богатые времена для российского футбола казанцы, возможно, не стали бы экономить деньги, а вместо молодых ребят взяли бы несколько недешёвых легионеров, но жизнь вынуждает их беречь каждую копейку и пытаться зарабатывать на футболистах, как это уже делает «Уфа».

Однако нельзя сказать, что молодёжь в текущем сезоне проявляет себя только в скромных командах. Например, в «Спартаке» с приходом Тедеско окончательно прописался в основе Наиль Умяров. Любопытно, что 19-летний воспитанник «Чертаново», за которого красно-белые заплатили минимальные деньги, в опорной зоне играет рядом с 21-летним Кралом (€12 млн) и смотрится не хуже чеха.

По-прежнему вынуждены доверять молодым и в ЦСКА. Например, в центре обороны армейцев на постоянной основе заиграли 20-летний Дивеев, приобретённый как раз у «Уфы», и 17-летний Вадим Карпов. Всё это не мешает красно-синим вести борьбу за медали. Наконец, нельзя не упомянуть и одного из лучших бомбардиров текущего сезона Александра Соболева, который в 22 года также успел получить вызов в сборную.

О «Краснодаре» можно вовсе не говорить. Все привыкли к тому, что Матвей Сафонов с Магомедом-Шапи Сулеймановым являются основными футболистами команды. Причём Сулейманов начал регулярно выходить на поле с первых минут только в нынешнем сезоне и с 11 баллами за результативность является лучшим футболистом «южан». Столько же в сумме набрали Кабелла, Вильена, Юнес Намли и Маркус Берг.

Любопытно, что столь парадоксальная ситуация с дорогостоящими иностранцами и молодыми талантливыми футболистами произошла в тот момент, когда было объявлено о новом лимите на легионеров. Многие эксперты и болельщики отнеслись к фактическому его ужесточению не лучшим образом и выразили опасение, что он негативно скажется на уровне РПЛ и конкурентоспособности российских команд в еврокубках.

Однако первый круг нынешнего сезона продемонстрировал, что наличие дорогих иностранцев не всегда является панацеей. При этом в условиях лимита способны раскрыться немало молодых игроков.

Конечно, во многом активное доверие к ним со стороны клубов связано с уменьшением бюджетов и, как уже говорилось, логичным и здоровым желанием заработать на футболистах, что можно только приветствовать. И такая практика порой оправдывает себя куда больше, чем серьёзные траты на трансферном рынке.