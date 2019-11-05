Жемалетдинов и Фомин вызваны в сборную России по футболу

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Полузащитник московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов и хавбек «Уфы» Даниил Фомин вызваны в сборную России по футболу на матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино.
Жемалетдинов и Фомин вызваны в сборную России по футболу
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба национальной команды. 

Отмечается, что полный список вызванных игроков будет опубликован позднее.

Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на Евро-2020. С Бельгией россияне сыграют 16 ноября в Санкт-Петербурге, а с Сан-Марино — 19 ноября в Серравалле.

На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе I, набрав 21 очко.

Ранее Черчесов заявил, что сборная России хочет провести четыре контрольных матча перед Евро-2020.

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