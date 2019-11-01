Черчесов: сборная России хочет провести четыре контрольных матча перед Евро-2020

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что планируется проведение четырёх контрольных матчей национальной команды в рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года.
Черчесов: сборная России хочет провести четыре контрольных матча перед Евро-2020
  • РИА Новости

«На данный момент РФС ведёт предварительную работу, но до жеребьёвки чемпионата Европы, которая пройдёт 30 ноября в Бухаресте, говорить конкретно не имеет смысла. Важно чётко понимать соперников по группе и расписание игр. Могу лишь сказать, что планируем провести две контрольные игры в марте и две — в первой декаде июня», — цитирует Черчесова Sport24.

Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на Евро-2020. С Бельгией россияне сыграют 16 ноября в Санкт-Петербурге, а с Сан-Марино — 19 ноября в Серравалле.

Ранее сообщалось, что состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино будет объявлен 5 ноября.

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