Состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино будет объявлен 5 ноября

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, когда будет объявлен состав национальной команды на матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино.
Состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино будет объявлен 5 ноября
  • РИА Новости

«Мы сделаем это во вторник, 5 ноября. В понедельник завершится очередной тур РПЛ, и на следующий день объявим состав. Сейчас идет процесс анализа матчей внутреннего первенства и еврокубков, а также состояния игроков. Как всегда, внимательно наблюдаем за кандидатами в сборную», — цитирует Черчесова Sport24.

Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на Евро-2020. С Бельгией россияне сыграют 16 ноября в Санкт-Петербурге, а с Сан-Марино — 19 ноября в Серравалле.

Ранее Черчесов высказался о переводе Зелимхана Бакаева в центр поля в «Спартаке».

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