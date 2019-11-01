Состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино будет объявлен 5 ноября
- РИА Новости
«Мы сделаем это во вторник, 5 ноября. В понедельник завершится очередной тур РПЛ, и на следующий день объявим состав. Сейчас идет процесс анализа матчей внутреннего первенства и еврокубков, а также состояния игроков. Как всегда, внимательно наблюдаем за кандидатами в сборную», — цитирует Черчесова Sport24.
Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на Евро-2020. С Бельгией россияне сыграют 16 ноября в Санкт-Петербурге, а с Сан-Марино — 19 ноября в Серравалле.
Ранее Черчесов высказался о переводе Зелимхана Бакаева в центр поля в «Спартаке».