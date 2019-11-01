Черчесов высказался о переводе Бакаева в центр поля в «Спартаке»

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал решения главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско о смене позиций в команде некоторых игроков сборной.
Черчесов высказался о переводе Бакаева в центр поля в «Спартаке»
  • ©rfs.ru

«Как правило, такие ситуации и возникают, когда команду принимают новые тренеры», — цитирует специалиста Sport24.

Он отметил, что изменения также произошли в столичном «Динамо», где команда играет теперь в три центральных защитника, — место в составе потерял игрок молодёжной национальной команды Роман Евгеньев.

«Спартак» в двух последних матчах после долгого перерыва действовал в три центральных защитника, двумя из них были Джикия и Кутепов. Бакаев играл в середине поля, а Зобнин и вовсе латераля. И это тоже повод для анализа, потому что мы не рассматриваем в сборной Бакаева как футболиста центра поля, а Зобнина — как флангового игрока тем более», — сказал Черчесов.

Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на чемпионат Европы по футболу — 2020. Следующими соперниками подопечных Черчесова станет Бельгия и Сан-Марино.

Ранее Черчесов выразил уверенность, что некоторые игроки сборной могут проявить себя в качестве тренеров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить