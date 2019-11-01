Черчесов высказался о переводе Бакаева в центр поля в «Спартаке»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал решения главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско о смене позиций в команде некоторых игроков сборной.

«Как правило, такие ситуации и возникают, когда команду принимают новые тренеры», — цитирует специалиста Sport24.

Он отметил, что изменения также произошли в столичном «Динамо», где команда играет теперь в три центральных защитника, — место в составе потерял игрок молодёжной национальной команды Роман Евгеньев.

«Спартак» в двух последних матчах после долгого перерыва действовал в три центральных защитника, двумя из них были Джикия и Кутепов. Бакаев играл в середине поля, а Зобнин и вовсе латераля. И это тоже повод для анализа, потому что мы не рассматриваем в сборной Бакаева как футболиста центра поля, а Зобнина — как флангового игрока тем более», — сказал Черчесов.

Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на чемпионат Европы по футболу — 2020. Следующими соперниками подопечных Черчесова станет Бельгия и Сан-Марино.

Ранее Черчесов выразил уверенность, что некоторые игроки сборной могут проявить себя в качестве тренеров.