Черчесов уверен, что некоторые игроки сборной могут проявить себя в качестве тренеров

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выразил уверенность, что некоторые из действующих игроков национальной команды способны проявить себя в качестве тренеров.

«Не хочу называть фамилии, но среди действующих игроков сборной есть те, кто может сделать тренерскую карьеру. Данные имеются», — приводит слова Черчесова «Большой спорт».

Он отметил, что тренерский штаб сборной подобным образом увидел потенциал в Сергее Игнашевиче, который после завершения карьеры успешно работает в московском «Торпедо».

Национальная команда сумела досрочно квалифицироваться на чемпионат Европы по футболу — 2020.

Ранее комментатор Геннадий Орлов назвал лучшего вратаря для сборной России.

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