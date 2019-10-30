Черчесов уверен, что некоторые игроки сборной могут проявить себя в качестве тренеров
«Не хочу называть фамилии, но среди действующих игроков сборной есть те, кто может сделать тренерскую карьеру. Данные имеются», — приводит слова Черчесова «Большой спорт».
Он отметил, что тренерский штаб сборной подобным образом увидел потенциал в Сергее Игнашевиче, который после завершения карьеры успешно работает в московском «Торпедо».
Национальная команда сумела досрочно квалифицироваться на чемпионат Европы по футболу — 2020.
Ранее комментатор Геннадий Орлов назвал лучшего вратаря для сборной России.