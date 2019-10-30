Комментатор Орлов назвал лучшего вратаря для сборной России

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что голкипер «Сочи» Сослан Джанаев должен сменить вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме на посту первого номера сборной России по футболу.

«Сейчас вообще трагедия для сборной. Вот кто будет играть против сборной Бельгии? Гилерме? А вы помните, Фабио Капелло сказал, что именно Гилерме проиграл матч «Локомотива» с «Ювентусом»? Пробивали — он отпустил мяч перед собой», — приводит слова эксперта Sport24.

Он также отметил ошибку Гилерме в матче 14-го тура РПЛ со «Спартаком». По мнению комментатора, у Гилерме отсутствует вратарская школа.

«Лучший вратарь сейчас — это вратарь «Сочи». Сослан Джанаев. Он у нас третий вратарь в сборной», — добавил Орлов.

Национальная команда сумела досрочно квалифицироваться на чемпионат Европы по футболу — 2020. Матч Россия — Бельгия состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов провёл лекцию в штаб-квартире УЕФА.