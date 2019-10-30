Комментатор Орлов назвал лучшего вратаря для сборной России
- РИА Новости
«Сейчас вообще трагедия для сборной. Вот кто будет играть против сборной Бельгии? Гилерме? А вы помните, Фабио Капелло сказал, что именно Гилерме проиграл матч «Локомотива» с «Ювентусом»? Пробивали — он отпустил мяч перед собой», — приводит слова эксперта Sport24.
Он также отметил ошибку Гилерме в матче 14-го тура РПЛ со «Спартаком». По мнению комментатора, у Гилерме отсутствует вратарская школа.
«Лучший вратарь сейчас — это вратарь «Сочи». Сослан Джанаев. Он у нас третий вратарь в сборной», — добавил Орлов.
Национальная команда сумела досрочно квалифицироваться на чемпионат Европы по футболу — 2020. Матч Россия — Бельгия состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов провёл лекцию в штаб-квартире УЕФА.