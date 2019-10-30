Комментатор Орлов назвал лучшего вратаря для сборной России

Короткая ссылка
Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что голкипер «Сочи» Сослан Джанаев должен сменить вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме на посту первого номера сборной России по футболу.
Комментатор Орлов назвал лучшего вратаря для сборной России
  • РИА Новости

«Сейчас вообще трагедия для сборной. Вот кто будет играть против сборной Бельгии? Гилерме? А вы помните, Фабио Капелло сказал, что именно Гилерме проиграл матч «Локомотива» с «Ювентусом»? Пробивали — он отпустил мяч перед собой», — приводит слова эксперта Sport24.

Он также отметил ошибку Гилерме в матче 14-го тура РПЛ со «Спартаком». По мнению комментатора, у Гилерме отсутствует вратарская школа. 

«Лучший вратарь сейчас — это вратарь «Сочи». Сослан Джанаев. Он у нас третий вратарь в сборной», — добавил Орлов.

Национальная команда сумела досрочно квалифицироваться на чемпионат Европы по футболу — 2020. Матч Россия — Бельгия состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов провёл лекцию в штаб-квартире УЕФА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить