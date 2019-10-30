Черчесов провёл лекцию в штаб-квартире УЕФА

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выступил с лекцией в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перед специалистами из Албании, Чехии, Северной Македонии и Черногории, которые обучаются на категорию PRO.

«Уже второй год я с удовольствием принимаю приглашение руководителя департамента УЕФА по обучению и подготовке специалистов в сфере футбола Франка Лудольфа выступить перед тренерами из ряда европейских стран, которые обучаются на категорию PRO», — приводит слова российского тренера официальный сайт РФС.

Он отметил, что между ним и учащимися получился интересный разговор о специфике работы тренера, а также он ответил на вопросы о своей деятельности в сборной России.

«Хотел бы со своей стороны поблагодарить Франка Лудольфа за приглашение, а участников семинара — за конструктивную и интересную беседу», — добавил Черчесов.

Команда Станислава Черчесова сумела досрочно квалифицироваться на чемпионат Европы по футболу — 2020.

Ранее сообщалось, что сборная России поднялась на пять мест в обновлённом рейтинге ФИФА.