Сборная России поднялась на пять мест в обновлённом рейтинге ФИФА

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В новом рейтинге национальных команд, опубликованном Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА), сборная России поднялась на пять строчек.
Сборная России поднялась на пять мест в обновлённом рейтинге ФИФА
  • РИА Новости

В обновлённом рейтинге ФИФА сборная России занимает 37-ю позицию, что на пять строчек выше, нежели в прошлой версии данного списка.

Команда Станислава Черчесова сумела досрочно квалифицироваться на чемпионат Европы по футболу — 2020.

Лидирует в рейтинге сборная Бельгии, с которой российской команде предстоит сыграть 16 ноября на своём поле.

Ранее Лукас Сантос заявил, что уровень Фернандеса позволил бы ему выступать за сборную Бразилии.

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