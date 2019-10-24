Сборная России поднялась на пять мест в обновлённом рейтинге ФИФА

В новом рейтинге национальных команд, опубликованном Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА), сборная России поднялась на пять строчек.

В обновлённом рейтинге ФИФА сборная России занимает 37-ю позицию, что на пять строчек выше, нежели в прошлой версии данного списка.

Команда Станислава Черчесова сумела досрочно квалифицироваться на чемпионат Европы по футболу — 2020.

Лидирует в рейтинге сборная Бельгии, с которой российской команде предстоит сыграть 16 ноября на своём поле.

Ранее Лукас Сантос заявил, что уровень Фернандеса позволил бы ему выступать за сборную Бразилии.