Сборная России поднялась на пять мест в обновлённом рейтинге ФИФА
- РИА Новости
В обновлённом рейтинге ФИФА сборная России занимает 37-ю позицию, что на пять строчек выше, нежели в прошлой версии данного списка.
Команда Станислава Черчесова сумела досрочно квалифицироваться на чемпионат Европы по футболу — 2020.
Лидирует в рейтинге сборная Бельгии, с которой российской команде предстоит сыграть 16 ноября на своём поле.
Ранее Лукас Сантос заявил, что уровень Фернандеса позволил бы ему выступать за сборную Бразилии.