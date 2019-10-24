Лукас Сантос заявил, что уровень Фернандеса позволил бы ему выступать за сборную Бразилии

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Полузащитник московского ЦСКА Лукас Сантос высоко оценивает уровень своего партнёра по команде Марио Фернандеса.
Лукас Сантос заявил, что уровень Фернандеса позволил бы ему выступать за сборную Бразилии
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«У Марио высочайший уровень. Хотя у сборной Бразилии тоже серьёзная конкуренция, особенно в защите, не сомневаюсь, что он играл бы и у нас. Я вообще всегда следил за Фернандесом — ещё до того, как он переехал в ЦСКА. Тем не менее я считаю, что Марио всё сделал правильно. В России ему комфортно, все вокруг его просто обожают. Да и ваша национальная команда сейчас играет неплохо», — сказал Сантос в интервью Sport24.

Марио Фернандес провёл 21 матч за сборную России и забил два гола. В национальной команде игрок дебютировал в 2017 году.

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