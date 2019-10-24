Лукас Сантос заявил, что уровень Фернандеса позволил бы ему выступать за сборную Бразилии

Полузащитник московского ЦСКА Лукас Сантос высоко оценивает уровень своего партнёра по команде Марио Фернандеса.

«У Марио высочайший уровень. Хотя у сборной Бразилии тоже серьёзная конкуренция, особенно в защите, не сомневаюсь, что он играл бы и у нас. Я вообще всегда следил за Фернандесом — ещё до того, как он переехал в ЦСКА. Тем не менее я считаю, что Марио всё сделал правильно. В России ему комфортно, все вокруг его просто обожают. Да и ваша национальная команда сейчас играет неплохо», — сказал Сантос в интервью Sport24.

Марио Фернандес провёл 21 матч за сборную России и забил два гола. В национальной команде игрок дебютировал в 2017 году.

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