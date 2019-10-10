Футболист «Зенита» Малком не сыграет в РПЛ до зимнего перерыва
- РИА Новости
Как сообщает официальный сайт клуба с берегов Невы, игрок не сможет выйти на поле до зимнего перерыва в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Малком получил повреждение бедра 10 августа в матче пятого тура РПЛ с московским «Динамо». На данный момент в его активе два матча в составе сине-бело-голубых.
Бразилец летом перешёл в «Зенит» из «Барселоны» за €40 млн.
Ранее сообщалось, что «Барселона» должна «Бордо» более €30 млн за трансфер Малкома.