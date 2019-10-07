СМИ: «Барселона» должна «Бордо» более €30 млн за трансфер Малкома

«Барселона» не рассчиталась с французским «Бордо» за переход бразильца Малкома, которого уже успела продать в санкт-петербургский «Зенит».

Как сообщает AS, за последние несколько лет у «Барселоны» накопилось более €260 млн долга за совершённые трансферы. В частности, каталонцы должны «Ливерпулю» €79,4 млн за Фелипе Коутиньо и €30,3 млн «Бордо» за Малкома. Обоих футболистов уже нет в команде.

Малком летом 2019 года был продан в санкт-петербургский «Зенит» за €40 млн, Фелипе Коутиньо был отдан в аренду в мюнхенскую «Баварию».

Ранее агент рассказал, что вместо Малкома «Зенит» мог купить футболиста «Арсенала».