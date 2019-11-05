«Артём забивает без моей мотивации»: Черчесов об игре на Дзюбу, отсутствии Ахметова и о вызове Фомина

Сборная России должна продемонстрировать силу духа, чтобы обыграть Бельгию в матче за первое место в группе отборочного турнира Евро-2020. Об этом заявил главный тренер Станислав Черчесов на встрече со СМИ. Он прокомментировал вызов в национальную команду полузащитника «Уфы» Даниила Фомина, отсутствие в списке хавбека ЦСКА Ильзата Ахметова и наличие лишь двух нападающих. Тренер подчеркнул, что не будет просить своих подопечных в матче с Сан-Марино играть исключительно на Артёма Дзюбу, чтобы он занял первое место в гонке бомбардиров.

Первый вызов Фомина и отсутствие Соболева

Сборная России по итогам восьми туров отборочного турнира обеспечила себе участие в финальной стадии чемпионата Европы-2020, однако заключительные матчи с Бельгией и Сан-Марино будут таить свои интриги. Именно поэтому болельщики, специалисты и журналисты с нетерпением ждали оглашения состава на предстоящие матчи.

Настоящим сюрпризом стало появление в нём опорника «Уфы» и молодёжной сборной Даниила Фомина. Также впервые прибудет в расположение национальной команды хавбек «Локомотива» Рифат Жемалетдинов. Он был вызван ещё на прошлый сбор, но не сумел приехать из-за травмы. А вот полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов на сей раз в Новогорске не появится.

В остальном Станислав Черчесов обошёлся без сюрпризов. Травмированного вратаря «Зенита» Андрея Лунёва заменил голкипер «Сочи» Сослан Джанаев, а набравший необходимые кондиции после травмы Алексей Миранчук, наоборот, вернулся в строй.

Из нападающих же наставник решил оставить только Артёма Дзюбу и Николая Комличенко, что при наличии Дениса Черышева и Алексея Ионова объяснимо. Молодой форвард «Крыльев Советов» и один из лучших бомбардиров текущего сезона РПЛ Александр Соболев на этот раз остался вне списка. Именно с ответа на вопрос о долговязом снайпере и начал своё общение со СМИ главный тренер.

Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года с Бельгией (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле) pic.twitter.com/wdkL0n30K7 — Сборная России (@TeamRussia) 5 ноября 2019 г.

«У нас всегда есть план в голове, главное, чтобы он был правильным»

— Почему вы решили на сей раз не прибегать к услугам Соболева?

— Александр прошёл предыдущий сбор, а мы продолжаем смотреть, кто как себя проявляет. Отсюда и нынешний состав. Фёдор Смолов до сих пор травмирован, Фёдор Чалов находится в молодёжной сборной. Ну а Соболев после первого вызова в национальную команду не проявил себя должным образом.

— Главной неожиданностью стал вызов Фомина. Чем он обусловлен?

— Он футболист молодёжной сборной, играл почти во всех её последних матчах. В «Уфе» он тоже регулярно выходит на поле, забил несколько мячей. Я видел его и на предсезонных сборах в Австрии. Сейчас решили посмотреть его в деле, потому что до чемпионата Европы осталось не так много времени. В принципе мы на каждый сбор пытаемся вызвать кого-то из молодых футболистов. В этот раз пригласили также Жемалетдинова, который в прошлый раз не приехал из-за травмы.

— При этом Ахметова в составе нет...

— Ильзата не вызвали. На сегодняшний день ситуация такая. Он тоже играет не так, как нам хотелось бы.

— Не является ли минусом для команды тот факт, что сначала придётся играть с сильной сборной, а потом со слабой?

— Мы не можем выбирать. Есть календарь. Зато на сборе у нас будет четыре тренировочных дня при том, что в прошлый раз было только три. Постараемся максимально полезно использовать это время.

— У Дзюбы летом следующего года истекает контракт с «Зенитом». Эта ситуация может повлиять на него негативно?

— С ним данную тему не обсуждал, но чем быстрее решаются такие вопросы, тем спокойнее всем: и «Зениту», и сборной, и самому Артёму. Надеюсь, зимой проблема будет решена. Я же, в свою очередь, могу вызвать Дзюбу в сборную или нет, но не могу обеспечить ему контракт. Однако не хочется, чтобы повторялась ситуация с Маринато Гилерме, когда вопрос продления соглашения тянулся месяцами.

— Илья Кутепов начал получать игровую практику в «Спартаке» в последнее время. Рассматривали его возвращение в сборную?

— Не могу сказать, что в итоговый состав вносились изменения. За Ильёй наблюдали, так как он начал играть, но повреждение повлияло на окончательное решение. Травма подумала за нас.

— В последних матчах многие российские ведущие клубы действуют с тремя центральными защитниками. Нет желания подхватить тренд?

— Это не тренд, а ситуативный момент. В три центральных защитника многие команды играли и пару лет назад. Здесь ничего нового для нас нет. Футболисты приедут, посмотрим, в какой они форме, и из этого будем исходить. В Бельгии мы действовали в три центральных защитника. Сейчас изучаем соперника, определённые намётки есть. Главное, насколько мы сами будем готовы.

— Дмитрия Чистякова из «Ростова» видите в расстановке с двумя или тремя центральными защитниками?

— «Ростов» в концовке матча с «Краснодаром» действовал как раз с тремя, как ранее и со «Спартаком» в Кубке. Мы вызвали Чистякова и хотим ещё раз посмотреть его в деле. Есть определённые плюсы и минусы. Не каждый проявляет себя в сборной с первого раза. Что же касается разницы в расстановках, понятно, если месяц играешь в схеме с тремя центральными защитниками, потом перестроиться сложно, но качественный игрок способен справиться с этой задачей. Повторюсь, мы зависим от клубов, которые готовят футболистов.

— Почему решили вызвать в сборную именно Антона Шунина?

— Во-первых, он неплохо играет после травмы, я был на последнем матче «Динамо» с «Ахматом». Андрей Лунёв же из-за повреждения плеча даже не тренируется. Поэтому здесь вопрос решился не в его пользу. Шунин же — футболист нашей обоймы.

— Джанаев провёл несколько ярких матчей осенью. Может ли он стать первым номером сборной в ближайших матчах?

— У нас всегда есть план в голове, главное, чтобы он был правильным. Мы внимательно смотрим за всеми. Два месяца назад меня критиковали за вызов Сослана, теперь же вы спрашиваете, станет ли он первым номером. Значит, два месяца назад я правильно подумал. Но на сегодняшний день номер один — Гилерме. Не видим смысла делать какие-то перестановки. А то, что Сослан находится в хорошей форме, только радует.

«Не собираюсь читать нравоучения Тедеско»

— Почему решили провести сбор перед игрой с Бельгией именно в Сочи?

— Мы проанализировали погоду в ноябре за последние пять лет в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге. В столице она была неважная. В Сочи же проблем с этим нет. Одно дело, если бы нам нужно было провести всего две тренировки, а другое, когда собираемся на четыре дня. Четыре дня футболисты не могут ходить укутанными. Тем более в Сочи нам всё хорошо знакомо. Мы постарались максимально всё просчитать, чтобы ничего не упустить.

— Есть ли у вас план Б на случай травм игроков, некий резервный список?

— Иногда у нас работал и план С. Впереди еврокубки, потом тур РПЛ. Надеемся, все будут готовы. А так с Кипром у нас, например, не смог сыграть Марио Фернандес. Вместо него вышел Сергей Петров, но и он получил повреждение. Так в сборной дебютировал Вячеслав Караваев. Какие-то моменты мы стараемся просчитать, чтобы подстраховаться со всех сторон.

— Не считаете, что Бельгия — самый сильный соперник, которому вам приходилось противостоять во главе сборной?

— Мы уже играли с ними. Тогда мы находились в начале пути, а сейчас решили локальную задачу, это для нас плюс. Но испанцы, французы, аргентинцы тоже не были слабыми оппонентами. В чём сила соперника? На каждой позиции у них собраны индивидуально сильные исполнители, при этом они ещё и представляют собой единую команду, что бывает далеко не всегда. Это хорошая, организованная сборная, которая напичкана звёздами. В матче с ними мы должны продемонстрировать свой дух. Нужно правильно подготовиться тактически.

— Нет сожаления, что играете с Бельгией, когда всё уже решено?

— Эту ситуацию мы сами себе организовали. Наверное, до начала квалификации нас всех такой расклад устроил бы. Наверное, он для нас удобен. Соперник сильный, нас ждёт матч за первое место. Об этом нельзя забывать.

— Собираетесь организовывать персональную опеку Эдена Азара?

— Ситуации бывают разные. Сейчас не могу ответить на этот вопрос. В первой игре не делали этого. Когда футболист появляется в той или иной зоне, оппоненты передают его друг другу. Если крыть всех индивидуально, ломается командная игра, особенно если игрок регулярно меняет свою позицию. Не будешь же за ним бегать. А если он привязан к одной зоне, это может иметь смысл.

— Вас до сих пор беспокоит тот факт, что при Доменико Тедеско Роман Зобнин с Зелимханом Бакаевым в «Спартаке» начали играть на других позициях?

— Вчера Рома с «Арсеналом» вышел всё-таки в центре поля. Не знаю, почему эта тема вызвала такой резонанс. Я и про Романа Нойштедтера говорил, что мы не будем его использовать в опорной зоне, как в «Динамо». Но мы никогда не звонили тренерам клубов и не спрашивали, почему люди играют на тех или иных позициях, ни о чём их не просили.

Тедеско только познаёт футболистов в «Спартаке». Никаких нравоучений я ни в коем случае ему читать не собираюсь. Просто констатировал факт: Зобнин в сборной не будет играть справа, у нас на эту позицию достаточно исполнителей, как и в центре поля.

— Планируете ли какие-то эксперименты в матче с Сан-Марино?

— Уже говорил, что мы представляем сборную. На Кипре у нас был оптимальный на тот момент ростер, и в Сан-Марино будет оптимальный. Но ещё раз повторюсь, у нас нет основного состава, есть стартовый.

— Нет ли желания дать установку команде в ничего не решающем матче с Сан-Марино больше играть на Дзюбу? Всё же он сражается за звание лучшего бомбардира квалификации.

— Такой установки, чтобы он сам бил по воротам, точно не будет. Вы сами видели, на Кипре он отдавал передачи, когда мог попытаться отличиться самостоятельно. Если он забивает без моей мотивации, то справится и в дальнейшем. А со мной спорить не надо, нужно выполнять установку.