Стал известен состав сборной России по футболу на матчи с Бельгией и Сан-Марино

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вызвал для подготовки к матчам отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино 25 игроков.
Стал известен состав сборной России по футболу на матчи с Бельгией и Сан-Марино
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Как сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС), на сборы, которые начнутся 10 ноября в Сочи, отправятся следующие игроки:

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Фёдор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семёнов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов»).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук (все — «Локомотив»), Александр Головин («Монако» Франция), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Даниил Фомин («Уфа»), Денис Черышев («Валенсия» Испания).

Нападающие: Артём Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада Болеслав» Чехия).

Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на Евро-2020. С Бельгией россияне сыграют 16 ноября в Санкт-Петербурге, а с Сан-Марино — 19 ноября в Серравалле.

На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе I, набрав 21 очко.

Ранее сообщалось, что тренер «Спартака» Доменико Тедеско намерен провести встречу с Черчесовым.

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