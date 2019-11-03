Тренер «Спартака» Тедеско намерен провести встречу с Черчесовым

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что планирует провести встречу с наставником сборной России по футболу Станиславом Черчесовым.
Тренер «Спартака» Тедеско намерен провести встречу с Черчесовым
  • РИА Новости

«У нас ещё не было возможности встретиться, но мы планируем это сделать. Я надеюсь на встречу, но сейчас график очень плотный. Мне была бы интересна эта встреча, поскольку я бы хотел услышать его мнение об игроках «Спартака», — сказал Тедеско на пресс-конференции.

Он также ответил на слова Черчесова о перестановках в «Спартаке», в ходе которых позиции поменяли Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин.

«Здорово, что он смотрит игры, анализирует и исходя из матчей наших игроков планирует состав. Он не видит Романа на позиции крайнего защитника, но почему нет, если на этой позиции у него в команде есть три-четыре игрока. Уважаю его мнение, но у меня не сборная, а «Спартак», и у нас свои задачи», — сказал Тедеско.

«Спартак» после 14 матчей занимает седьмое место в Российской премьер-лиге.

Ранее Черчесов высказался о переводе Бакаева в центр поля в «Спартаке».

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