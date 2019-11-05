В ожидании реванша: «Зенит» принимает «Лейпциг» в матче Лиги чемпионов

«Зенит» встречается с немецким «Лейпцигом» в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Две недели назад российская команда уступила в Германии и теперь намерена взять реванш и вернуться на первое место в квартете. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию из Санкт-Петербурга.

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