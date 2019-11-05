В ожидании реванша: «Зенит» принимает «Лейпциг» в матче Лиги чемпионов

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Борислав Головин
«Зенит» встречается с немецким «Лейпцигом» в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Две недели назад российская команда уступила в Германии и теперь намерена взять реванш и вернуться на первое место в квартете. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию из Санкт-Петербурга.
В ожидании реванша: «Зенит» принимает «Лейпциг» в матче Лиги чемпионов
  • © РИА Новости
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  • 05 ноября 2019

    И тут же Ерохин получает жёлтую карточку за грубый подкат на чужой половине поля. (6')

  • Опасно! После проникающей передачи с левого фланга в штрафную хозяев Забитцер выполнил скидку на Поульсена. К счастью, она получилась неудачной. Кержаков забрал мяч. (6')

  • Пока солидным выглядит преимущество «Лейпцига». Кажется, «Зенит» намерен сегодня ловить соперника на контратаках. (5')

  • Первый угловой в матче заработал «Лейпциг». Разыграли мяч гости, но до удара дело так и не довели. (4') 

  • Оздоев подобрал мяч после ошибки Мукиэле в центре поля и выполнил не слишком удачную передачу вперёд на Дзюбу. (3')

  • «Лейпциг» попытался провести атаку по левому флангу. Иванович хорошо сыграл в подкате. А чуть позже последовал мощный удар издали, который принял на себя Барриос. (2')

  • Матч начался! Вперёд, «Зенит»! (1')

  • Стартовый состав «Лейпцига»: 

    Петер Гулачи, Деотшанкюль Юпaмеканo, Марсель Забитцер, Юссуф Поульсен, Эмиль Форсберг, Лукас Клостерманн, Кристофер Нкунку, Норди Мукиэле, Марцель Хальстенберг, Конрад Лаймер, Диего Демме.

  • Стартовый состав «Зенита»: 

    Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Йордан Осорио, Вильмар Барриос, Ярослав Ракицкий, Бранислав Иванович, Сердар Азмун, Игорь Смольников, Александр Ерохин, Артём Дзюба, Магомед Оздоев.

    Как видим, «Зенит» сегодня будет играть по расстановке с тремя центральными защитниками и мощным «кулаком» в центре поля в лице Ерохина, Оздоева и Барриоса. 



     

  • А перед игрой с «Зенитом» футболисты «Лейпцига» в составе петербуржцев особенно выделяли Артёма Дзюбу. Так, защитник Вилли Орбан даже назвал форварда третьим братом Кличко. 

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