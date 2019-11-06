Иванович считает, что поражение от «Лейпцига» должно стать уроком для «Зенита»

Защитник и капитан санкт-петербургского «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал поражение от немецкого «Лейпцига» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Тяжёлая игра получилась. Мы не начали так, как хотели. Гол, который в конце первого тайма пропустили, психологически сказался на нас. Не все выводы мы сделали после игры в Германии, но нельзя сдаваться, надо думать о следующей игре, надо проанализировать свои ошибки», — приводит слова Ивановича пресс-служба «Зенита».

Он отметил, что «Лейпциг» с первых минут контролировал игру, набрал уверенность после этого, доминировал, а игроки «Зенита» не успевали прессинговать соперников.

«Это будет большой урок для всех нас», — добавил защитник.

«Зенит» на «Газпром Арене» проиграл «Лейпцигу» со счётом 0:2. В пятом туре «Зенит», занимающий третье место в турнирной таблице группы G, на своём поле примет французский «Лион».

Ранее Сергей Семак заявил, что «Зенит» не использовал свои шансы в матче ЛЧ с «Лейпцигом».