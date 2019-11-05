Семак заявил, что «Зенит» не использовал свои шансы в матче ЛЧ с «Лейпцигом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от немецкого «Лейпцига» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«В первом тайме было важно не пропустить, но в концовке первого тайма пропустили. Шанс был в быстрых атаках. Если в гостях не могли в них выйти, то сегодня были моменты и мы их не реализовали», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Он отметил, что «Лейпциг» сыграл более интенсивно, а игроки «Зенита» всё время «запаздывали».

«Мы будем бороться, пытаться использовать шансы. В этом турнире ошибок не прощают — уровень высокий. Не считаю, что ошиблись в выборе тактики. Нужно правильно оценивать подбор игроков. Шансы у нас были, но мы их не использовали. По уровню, конечно, мы слабее на данном этапе», — добавил специалист.

«Зенит» на «Газпром Арене» проиграл «Лейпцигу» со счётом 0:2. В пятом туре «Зенит», занимающий третье место в турнирной таблицы группы G на своём поле примет французский «Лион».

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.