Семак: лимит мешает здоровой конкуренции

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Лейпцига» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов высказал мнение о том, что нужно сделать, чтобы повысить уровень интенсивности игры в чемпионате России.

«Лейпциг» может позволить себе выйти на поле с двумя номинальными игроками сборной Германии в составе, а у нас лимит напрямую мешает здоровой конкуренции. Даже если брать молодёжный чемпионат, то не можем заявлять иностранцев, чтобы усиливать. Во-вторых, уровень чемпионата абсолютно разный. Там игроки привыкли играть на высоком уровне интенсивности, на высокой скорости. Естественно, у нас такого навыка нет. Нужно расти, усиливаться, каждый год стараться играть в Лиге чемпионов, чтобы уровень команды рос, мы понимали наши проблемы, понимали, куда двигаться, чтобы команда становилась сильнее», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

«Зенит» на «Газпром Арене» проиграл «Лейпцигу» со счётом 0:2. В пятом туре «Зенит», занимающий третье место в турнирной таблице группы G, на своём поле примет французский «Лион».

Ранее Семак заявил, что «Зенит» не использовал свои шансы в матче ЛЧ с «Лейпцигом».