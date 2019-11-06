Восемь голов и два удаления в Лондоне, камбэк «Боруссии» в Милане и рекорд Холанда: обзор игрового дня в Лиге чемпионов

В рамках четвёртого тура футбольной Лиги чемпионов «Челси» и «Аякс» забили восемь мячей на двоих, а голландцы за минуту заработали два удаления и пенальти. «Боруссия» отыгралась со счёта 0:2 и взяла верх над «Интером», а форвард «Зальцбурга» Эрлинг Брёут Холанд первым в истории забил семь мячей в четырёх первых встречах ЛЧ в карьере. «Барселона» сенсационно потеряла очки в игре со «Славией», а полузащитник «Валенсии» Денис Черышев покинул поле из-за травмы на 30-й минуте матча с «Лиллем». Обзор игрового дня турнира — в материале RT.

Серия «Ливерпуля» и скорострельность Холанда

Действующий победитель Лиги чемпионов взял верх над «Генком» и продлил впечатляющую серию в еврокубках. «Ливерпуль» уже 24 матча подряд не проигрывает на «Энфилде» — последняя неудача датирована 2014 годом, когда мерсисайдцы уступили «Реалу» со счётом 0:3.

В поединке с бельгийским клубом хозяева открыли счёт уже на 14-й минуте усилиями Джорджиньо Вейналдума, но гости не сдались и в самой концовке тайма восстановили паритет. Но превосходство подопечных Юргена Клоппа было подавляющим, и уже в начале второй половины матча они вновь вышли вперёд. Красивым ударом с разворота отметился Алекс Окслейд-Чемберлен, в последнее время ставший одной из главных надежд коллектива в атаке. В четырёх встречах англичанин забил четыре мяча. В предыдущие годы ему потребовалось 45 игр, чтобы добиться такого же показателя результативности.

В другом матче группы E «Наполи» дома не смог обыграть «Зальцбург» и потерял первое место в квартете. Все основные события пришлись на первые 45 минут. В частности, были зафиксированы сразу два знаменательных события. Неаполитанцы записали на свой счёт 18 ударов по воротам соперника, что стало лучшим результатом среди итальянских команд за последние 16 лет. А форвард гостей Эрлинг Брёут Холанд установил рекорд по числу голов в первых четырёх матчах Лиги чемпионов в карьере. 19-летний норвежец реализовал пенальти и записал на свой счёт седьмой мяч.

Кроме того, Холанд отличился в четвёртой встрече подряд на старте группового этапа турнира, что ранее удавалось лишь трём футболистам. В сезоне-1992/93 этого добился игрок «Порту» Зе Карлос, в 1995-м — легендарный форвард «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро, а шесть лет назад — Диего Коста из «Атлетико».

Однако это не помогло «Зальцбургу» одержать вторую победу и обострить борьбу за второе место в квартете. На 43-й минуте Ирвинг Лосано отметился метким ударом из-за пределов штрафной и установил окончательный счёт на табло.

Неудача «Барселоны» и характер «Боруссии»

Как и «Ливерпуль», подопечные Эрнесто Вальверде давно не уступали на своём поле. В преддверии встречи со «Славией» в активе «Барселоны» значилась беспроигрышная серия из 33 матчей — самая продолжительная в истории Лиги чемпионов. Но несмотря на то, что каталонцы смогли продлить её, результат вряд ли устроил фанатов.

За 90 минут блауграна не смогла распечатать ворота противника, чего не происходило с ней на протяжении полутора лет. В последний раз испанский коллектив покинул поле без голов в матче Примеры с «Хетафе» в феврале 2018-го.

Зато на «Сигнал Идуна Парк» было гораздо веселее. После первого тайма «Интер» вёл с разницей в два мяча: уже на пятой минуте Лаутаро Мартинес стал первым футболистом нераздурри за девять лет, сумевшим отличиться в трёх подряд играх первенства, а ближе к концу преимущество удвоил Матиас Весино.

Перед началом второй 45-минутки всё говорило в пользу гостей. Ранее они ни разу не проигрывали в главном клубном турнире Старого Света, если вели с разницей в два гола. «Шмелям» же никогда не удавалось отыграть подобный гандикап и добиться успеха. Тем более в предыдущих 17 матчах они неизменно проигрывали, если уступали после перерыва.

Однако в этот раз подопечные Люсьена Фавра сотворили историю. В период с 51-й по 77-ю минуты хозяева трижды поразили ворота Самира Хандановича, а главным творцом успеха стал Ашраф Хакими. Арендованный у «Реала» защитник не только начал, но и поставил финальную точку в камбэке «Боруссии», а автором второго мяча стал Юлиан Брандт. Примечательно, что ассистентом выступил Пако Алькасер, за несколько секунд до этого вышедший со скамейки.

Отдельно стоит отметить успех Лукаша Пищека. Польский защитник «шмелей» появился на поле на 82-й минуте и принял участие в историческом успехе коллектива. Для самого футболиста эта победа в Лиге чемпионов стала 23-й в футболке «Боруссии», что позволило ему сравняться с рекордсменом клуба по данному показателю Штефаном Ройтером.

Феерия в Лондоне и травма Черышева

Самый насыщенный событиями матч дня прошёл на «Стэмфорд Бридж», где «Челси» принимал «Аякс». Коллективы обменялись голами в течение первых четырёх минут, но к перерыву «Аякс» уже вёл со счётом 3:1. Для этого амстердамцам хватило всего лишь одного удара в створ в исполнении экс-хавбека «Спартака» Квинси Промеса.

Остальное сделали сами лондонцы, записавшие в свой пассив сразу два автогола. Со знаком минус отличились Тэмми Абрахам и Кепа Аррисабалага — форвард и вовсе стал автором второго самого быстрого пропущенного мяча «Челси» в Лиге чемпионов (106 секунд). Рекордсменом является экс-нападающий «Милана» Стефан Эль-Шаарави (39 секунд).

Ранее в своей истории «Челси» ни разу не пропускал трижды до перерыва, но на 55-й минуте Донни ван де Бека сделал положение лондонского клуба по-настоящему катастрофическим — 1:4. Однако подопечные Фрэнка Лэмпарда не сдались. Восемь минут спустя они сократили отставание, а затем случился ключевой эпизод матча. Буквально за несколько секунд центральные защитники гостей Дэйли Блинд и Жоэл Велтман получили вторые жёлтые карточки и не только оставили «Аякс» вдевятером, но и организовали второй 11-метровый в ворота Андре Онаны. Жоржиньо оформил дубль, а чуть позже вышедший на замену Рис Джеймс восстановил статус-кво, став самым молодым автором гола в Лиге чемпионов в составе «аристократов».

Вторая встреча в рамках квартета H оказалась чуть менее результативной, но абсолютно лишённой интриги. «Валенсия» не оставила шансов «Лиллю», четырежды огорчив голкипера соперника. Французы смогли ответить лишь одним точным ударом, чего оказалось явно недостаточно.

При этом главный момент этого поединка для российских болельщиков произошёл на 30-й минуте. Денис Черышев получил травму и был вынужден покинуть поле. Как заявил на пресс-конференции наставник хозяев Альберт Селадес, он почувствовал неприятные ощущения в бедре, из-за чего был заменён на Феррана Торреса. Впоследствии юный хавбек стал первым футболистом 2000 года, отметившимся голом за испанский коллектив в турнире.

Неудачный исход для «Зенита»

«Лион» взял реванш за своё гостевое поражение от «Бенфики» и воспользовался осечкой главного конкурента за выход в плей-офф. На своём поле «ткачи» добились уверенной победы и к перерыву вели с разницей в два мяча. Йоаким Андерсон стал автором самого быстрого гола команды с 2009 года (3 минуты 40 секунд), а Мемфис Депай повторил достижение Сонни Андерсона. С 2002 года лишь бразильцу удавалось отличиться в четырёх турах Лиги чемпионов подряд.

В концовке встречи команды обменялись голами, но на результат это не повлияло. «Лион» набрал семь очков после четырёх туров и вышел на чистое второе место в турнирной таблице. У «Зенита» на три балла меньше.