«Боруссия» победила «Интер» в матче ЛЧ, отыгравшись с 0:2

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Дортмундская «Боруссия» одержала победу над миланским «Интером» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Боруссия» победила «Интер» в матче ЛЧ, отыгравшись с 0:2
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Встреча, прошедшая в Дормунде на «Сигнал Идуна Парк», завершилась со счётом 3:2.

За «Интер» забили Лаутаро Мартинес и Матиас Весино Фалеро, отличившиеся на 5-й и 40-й минутах.

Победу «Боруссии» принесли голы Ашрафа Хакими, оформившего дубль (51-я и 77-я минуты), и Юлиана Брандта (64-я минута).

«Боруссия» на «Камп Ноу» сыграет с «Барселоной», а «Интер» на выезде встретится с пражской «Славией».

Ранее сообщалось, что «Барселона» не сумела обыграть «Славию» в матче Лиги чемпионов.

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