«Аякс» вдевятером упустил победу над «Челси» в матче Лиги чемпионов

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Амстердамский «Аякс» и лондонский «Челси» сыграли вничью в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Аякс» вдевятером упустил победу над «Челси» в матче Лиги чемпионов
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Встреча, прошедшая на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершилась со счётом 4:4.

«Аякс» забил первым уже на второй минуте. Автогол в пассиве Тэмми Абрахама. «Челси» спустя четыре минуты восстановил паритет. С пенальти отличился Жоржиньо.

«Аякс» увеличил преимущество до трёх мячей благодаря голам Квинси Промеса (20-я минута), Донни ван ден Бека (55-я минута) и автоголу Кепы Аррисабалаги (35-я минута).

«Челси» сократил отставание после гола Сесара Аспиликуэты на 63-й минуте.

На 68-й минуте «Аякс» остался вдевятером — Дейли Блинд и Йоэл Велтман были удалены с поля за перебор жёлтых карточек.

Играя в полном составе, «Челси» сумел свести матч к ничьей. Голы в активе Жоржиньо и Риса Джеймса.

В пятом туре «Аякс» на выезде сыграет с французским «Лиллем», а «Челси» в Испании встретится с «Валенсией».

Ранее сообщалось, что «Челси» впервые в истории пропустил три мяча в первом тайме матча Лиги чемпионов.

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