«Аякс» вдевятером упустил победу над «Челси» в матче Лиги чемпионов
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Встреча, прошедшая на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершилась со счётом 4:4.
«Аякс» забил первым уже на второй минуте. Автогол в пассиве Тэмми Абрахама. «Челси» спустя четыре минуты восстановил паритет. С пенальти отличился Жоржиньо.
«Аякс» увеличил преимущество до трёх мячей благодаря голам Квинси Промеса (20-я минута), Донни ван ден Бека (55-я минута) и автоголу Кепы Аррисабалаги (35-я минута).
«Челси» сократил отставание после гола Сесара Аспиликуэты на 63-й минуте.
На 68-й минуте «Аякс» остался вдевятером — Дейли Блинд и Йоэл Велтман были удалены с поля за перебор жёлтых карточек.
Играя в полном составе, «Челси» сумел свести матч к ничьей. Голы в активе Жоржиньо и Риса Джеймса.
В пятом туре «Аякс» на выезде сыграет с французским «Лиллем», а «Челси» в Испании встретится с «Валенсией».
Ранее сообщалось, что «Челси» впервые в истории пропустил три мяча в первом тайме матча Лиги чемпионов.