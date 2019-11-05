«Челси» впервые в истории пропустил три мяча в первом тайме матча Лиги чемпионов

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Лондонский «Челси» впервые в своей истории пропустил три мяча в первом тайме матча Лиги чемпионов.
«Челси» впервые в истории пропустил три мяча в первом тайме матча Лиги чемпионов
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Знаковое событие произошло в домашнем матче четвёртого тура группового этапа с амстердамским «Аяксом».

Два из трёх пропущенных мячей являются автоголами, авторами которых стали нападающий Тэмми Абрахам и голкипер Кепа Аррисабалага. Ещё один гол в активе экс-форварда «Спартака» Квинси Промеса.

По итогу первых 45 минут счёт — 3:1. За «Челси» с пенальти забил Жоржиньо.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не сумела обыграть «Славию» в матче Лиги чемпионов.

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