Против Роналду в Москве: «Локомотив» играет вничью с «Ювентусом» в матче Лиги чемпионов

Московский «Локомотив» на своём поле принимает туринский «Ювентус» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Из-за травм у хозяев встречу пропускают Антон Миранчук, Фёдор Смолов и Джефферсон Фарфан. Победа над лидером группы поможет команде Юрия Семина побороться за путевку в плей-офф. В любом ином случае вице-чемпион страны поборется лишь за третью строчку. RT ведёт текстовую трансляцию с «РЖД Арены».

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