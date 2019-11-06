Против Роналду в Москве: «Локомотив» играет вничью с «Ювентусом» в матче Лиги чемпионов
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06 ноября 2019
Очередная атака «Локомотива». Крыховяк получил передачу на левой границе штрафной площади противника и пробил низом, но Щенсны уверенно справился. (27')
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«Ювентус» снова контролирует мяч в центре поля, но без продвижения. Подопечные Сёмина здорово перекрывают все свободные зоны. Передачи до Роналду и Игуаина практически не доходят. (26')
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Снова ничего не получилось у «Ювентуса» в атаке. Жемалетдинов разобрался с Роналду на фланге и попытался организовать атаку хозяев, но оказался на газоне. Арбитр не заметил нарушения правил. (24')
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«Ювентус» пытается отвечать. Позиционную атаку проводят туринцы, но она захлёбывается на правом фланге. (23')
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Очень жарко у ворот «Ювентуса». У Миранчука было сразу два шанса вывести свою команду вперёд. Но сначала Алексей махнул ногой мимо мяча, а его удар головой оказался неточным. (21')
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Значительно более весёлый матч на «РЖД Арене», нежели в Турине. Команды играют остро и не боятся идти вперёд. Быстрые голы взбодрили коллективы. Очередная атака «Локо» завершилась заблокированным ударом Баринова и, как следствие, угловым. (20')
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Гости грубо ошиблись в центре поля, а контрнаступление возглавил Эдер. Португалец протащил мяч до штрафной, отдал передачу Миранчуку, но тот принял странное решение и вместо удара отдал неточный пас. (19')
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Мгновенный ответ «Ювентуса». Гости здорово накрыли соперника прессингом в центре поля, после чего мяч оказался у Роналду. Португалец пробил издали, но неточно. (17')
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Железнодорожникам не удалось выжать ничего опасного из стандартного положения. Дальний удар Рыбуса оказался не самым мощным и прицельным. (16')
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Ещё один опасный ответ «Локомотива». Жемалетдинов сместился с правого края в центр и мощно пробил, но мяч после соприкосновения с защитником соперника ушёл за лицевую. Угловой. (16')
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