«Думал, что многие не воспримут это всерьёз»: футболист Тарасов извинился за слова о домашнем насилии

Полузащитник Дмитрий Тарасов принёс извинения за своё интервью, в котором он говорил о допустимости применения физической силы к женщинам. По его словам, фраза была вырвана из контекста и не должна восприниматься буквально и всерьёз. В защиту футболиста выступила его супруга Анастасия Костенко. Она подчеркнула, что рукоприкладство в их семье — табу. На этом фоне в СМИ появились сообщения, что Тарасов неоднократно поднимал руку на свою бывшую жену Ольгу Бузову, однако обе стороны предпочли не комментировать эту информацию.

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов вновь оказался в центре скандала из-за своих неоднозначных высказываний. Футболисту пришлось объясняться за своё интервью YouTube-каналу T-killah, в котором он заявил, что допускает применение физической силы к женщинам.

«Я воспитывался в хорошей семье с правильным воспитанием и традициями, поэтому тема домашнего насилия для меня закрыта. Сам являюсь отцом, у меня есть дочери. Поэтому понимаю, что в дальнейшем они будут выходить замуж и к ним должно быть такое же отношение, как я им показываю в отношении своей жены», — рассказал Тарасов в видеоролике, опубликованном на его странице в Instagram.

Он пояснил, что видеоролик, в съёмках которого также принимала участие его супруга Анастасия Костенко, носил развлекательный характер. По задумке авторов канала, супруги соревнуются в остроумии, пытаясь раззадорить друг друга. Именно по этой причине и была затронута тема рукоприкладства в семье, которое, по признанию полузащитника, «он бы себе никогда не позволил».

«Думал, что многие не воспримут это всерьёз. Но раз вы восприняли, я приношу вам свои извинения. Я не поднимаю руку на женщин и люблю свою жену. Потому всем мира, добра. Не слушайте, когда вырывают фразы из контекста», — добавил полузащитник.

Напомним, что ранее в СМИ появилась цитата из интервью Тарасова, в котором он рассказал о своей семейной жизни, а также о том, как должны быть построены взаимоотношениями между мужчиной и женщиной. В частности, по его мнению, жена должна ставить в известность мужа о своих делах и планах, а также «делать для него всё, что нужно».

«Есть красная зона, в которую женщина не должна заходить. Неважно, беременная она или нет. Пока женщина не беременная, она вообще может сразу получить небольшого леща», — рассказал Тарасов.

Подобное заявление не могло не вызвать общественный резонанс, и на футболиста обрушилась волна критики. Пользователи соцсетей начали задаваться вопросом, почему Костенко живёт с человеком, поддерживающим рукоприкладство. В итоге в происходящее пришлось вмешаться самой супруге Тарасова.

«Мы не поддерживаем домашнее насилие, и, более того, в начале выпуска было сказано, что нас хотят позлить. Никто мне не даёт лещей. Максимум, мама и папа донскую таранку привозят. Рукоприкладство в нашей семье — табу! Беременная, не беременная, сказала не обдумав или вынесла когда-то мозг — ничего из перечисленного не сопровождалось и не будет сопровождаться оплеухами», — написала Костенко у себя в Instagram.

Кроме того, она обвинила СМИ в том, что они вырвали спорное высказывание Тарасова из контекста и растиражировали его, не ознакомившись с ситуацией.

«Мне стыдно за наших журналистов, особенно за личностей, на которых подписано огромное количество людей и которые официально являются представителями российской массовой коммуникации. Очень позорно, как это модно сейчас говорить, хайповать на вырванном видеоматериале, предварительно не ознакомившись с полным сюжетом», — добавила супруга игрока.

Помимо простых пользователей социальных сетей, на произошедшее отреагировали и публичные личности. Так, известный телекомментатор Дмитрий Губерниев резко раскритиковал Тарасова, а генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки призналась, что его слова повергли её в ступор. По её мнению, подобные ситуации приводят к насилию в семье.

«Ведь если женщине можно, по выражению футболиста, «дать леща» и, очевидно, не понести за это никакого наказания, то и всё остальное тоже можно. При этом интервью посмотрят юные поклонники Дмитрия, и на выходе мы получим продолжение проблемы насилия вместо её искоренения. Честно: противно даже слышать такое. Нет — и я хочу, чтобы меня услышало как можно больше людей — никаких красных линий, позволяющих распускать руки», — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

Однако позднее в прессе появилась информация, опровергающая слова Тарасова о недопустимости домашнего насилия. Сообщается, что его жертвой в своё время становилась бывшая жена полузащитника Ольга Бузова, с которой он был в браке с 2012 по 2016 год. Так, по неподтверждённой информации, конфликты в семье доходили до рукоприкладства в отношении популярной телеведущей, которая была вынуждена обращаться в правоохранительные органы. Якобы участковые неоднократно проводили с полузащитником разъяснительные работы, а женщина принимала решение не писать заявление в полицию.

На данный момент представители Бузовой не подтвердили и не опровергли данные слухи, однако некоторое время назад в интервью «КП» певица призналась, что ей действительно приходилось сталкиваться с домашним насилием. При этом конкретных имён она не называла.

Сам Тарасов высмеял произошедшее и попросил экс-супругу показать ему заявления. «Я был у неё не единственным мужчиной, поэтому ничего комментировать не хочу», — отметил футболист в разговоре с Канделаки.