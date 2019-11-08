Жена Тарасова: рукоприкладство в нашей семье — табу

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Анастасия Костенко, супруга футболиста Дмитрия Тарасова, прокомментировала слова мужа о допустимом применении физической силы к женщинам.
Жена Тарасова: рукоприкладство в нашей семье — табу
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Мы не поддерживаем домашнее насилие. Более того, в начале выпуска было сказано, что нас хотят позлить. Никто мне лещей не даёт. Рукоприкладство в нашей семье — табу! Беременная или нет, сказала, не обдумав, или вынесла когда-то мозг — ничего из перечисленного не сопровождалось и не будет сопровождаться оплеухами и так далее. Вы правда думаете, что если бы любимый был тираном, то я бы спокойная с улыбкой до ушей ехала в машине? Много сообщений в Direct, где меня спрашивают, как поступать в ситуации насилия. Дорогие женщины, я никогда не сталкивалась с таким и умоляю вас: не нужно терпеть. Бьёт — не значит любит! Пожалуйста, не молчите об этом и ничего не бойтесь», — гласит пост Костенко в Instagram.

Ранее Канделаки прокомментировала заявление Тарасова о применении физической силы к женщинам.

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