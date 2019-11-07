Канделаки прокомментировала заявление Тарасова о применении физической силы к женщинам

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки призналась, что была шокирована высказыванием экс-полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова о том, что в определённых обстоятельствах к женщинам допустимо применять физическую силу.

«Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов сказал в интервью на YouTube нечто, повергшее меня в ступор. Оказывается, при общении с мужчиной существуют «красные линии», за которые женщину можно ударить. Я не сомневаюсь, что это сознательная позиция Дмитрия, как и тысяч других мужчин. Она и приводит к большому количеству насильственных преступлений. Ведь если женщине можно, как заявил футболист, «дать леща» и, очевидно, не понести за это наказания, то и всё остальное тоже можно. Противно даже слышать такое. Я хочу, чтобы меня услышало как можно больше людей: нет никаких «красных линий», позволяющих распускать руки», — написала Канделаки в Telegram.

Ранее Тарасов заявил, что пока женщина не беременная, она может сразу получить небольшого леща.