Тарасов: пока женщина не беременная, она может сразу получить небольшого леща

Экс-полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился своим видением взаимоотношений между мужчиной и женщиной.

«Считаю ненормальным не держать мужа в курсе своих планов, ходить на массаж к мужчине. Я также против раздельного отдыха, мне хорошо отдыхать со своим человеком. Когда женщина будет во всех отношениях делать для меня всё, что нужно, мне захочется меняться. Есть красная зона, в которую женщина не должна заходить. И неважно, беременная она или нет. Пока женщина не беременная, она может сразу получить небольшого леща», — заявил Тарасов в интервью каналу T-Killah на YouTube.

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