Тарасов: пока женщина не беременная, она может сразу получить небольшого леща

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Экс-полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился своим видением взаимоотношений между мужчиной и женщиной.
Тарасов: пока женщина не беременная, она может сразу получить небольшого леща
  • РИА Новости

«Считаю ненормальным не держать мужа в курсе своих планов, ходить на массаж к мужчине. Я также против раздельного отдыха, мне хорошо отдыхать со своим человеком. Когда женщина будет во всех отношениях делать для меня всё, что нужно, мне захочется меняться. Есть красная зона, в которую женщина не должна заходить. И неважно, беременная она или нет. Пока женщина не беременная, она может сразу получить небольшого леща», — заявил Тарасов в интервью каналу T-Killah на YouTube.

Ранее Бузова рассказала, насколько тяжело ей дался развод с Тарасовым.

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