Бузова рассказала, насколько тяжело ей дался развод с Тарасовым

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о трудностях после расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым.

«Это был самый сложный период в моей жизни. Я осталась одна с собаками буквально на улице. Пыталась выжить как могла. Но сейчас всё позади, у меня новая жизнь. Собственная машина, которую никто не отберёт, новая квартира, которую я купила на свои деньги», — цитирует Бузову Kp.ru.

Она также призналась, что сталкивалась в своей жизни с домашним насилием, но не уточнила, было ли это связано с футболистом.

Брак Бузовой и Тарасова продлился с 2012 по 2016 год.

Ранее чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о соперничестве с Бузовой в Instagram.