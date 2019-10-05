Нурмагомедов рассказал о соперничестве с Бузовой в Instagram

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о соперничестве с певицей Ольгой Бузовой за статус самого популярного россиянина в социальных сетях.

«Если я скажу, что Instagram мне не важен, то совру. А врать не хочется. После боя с Порье вышла эта информация про меня и Бузову. Я даже этого не знал, что идёт соперничество, не соревновался с ней. Но всегда приятно быть первым. Надеюсь, она поймёт. Женщины ведь тоже стараются везде быть первыми. Я всегда сам вёл Instagram, старался писать без ошибок. У меня в школе была очень хорошая орфография. Хорошо ещё, что Instagram не показывает почерк», — рассказал спортсмен.

После победы над Дастином Порье на UFC 242 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов обошёл Ольгу Бузову по количеству подписчиков в Instagram, став самым популярным россиянином в социальной сети.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов рассказал о давлении, которое испытывал во время боя с Порье.