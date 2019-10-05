Нурмагомедов рассказал о давлении, которое испытывал во время боя с Порье

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, насколько сильное давление испытывал во время последней защиты титула в бою с американцем Дастином Порье.
Нурмагомедов рассказал о давлении, которое испытывал во время боя с Порье
  • © Anadolu Agency via Getty Images

«Когда человек становится популярным, у него есть поклонники и хейтеры. В Лас-Вегасе было 5% моих болельщиков, а в Абу-Даби поддерживал весь зал. Но точно так же, как это поменялось в лучшую сторону, может измениться и в худшую. На самом деле, мне комфортнее, когда меня не поддерживают. Когда многие желают, чтобы ты проиграл, хочется показать, что они ошибаются. Хочется дерзнуть. Когда я выходил на поединок с Порье, думал, что будут поддерживать соперника. Оказалось совсем иначе. И я ощутил такое давление, которое ни разу не чувствовал. Очень много знакомых, членов семьи. Тяжело было их впечатлить. Потому такое давление. С Макгрегором знал, что меня будут освистывать, и был к этому готов», — заявил российский боец на Synergy Global Forum.

Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби, который состоялся 7 сентября.

Ранее сообщалось, что стали известны соперники российских бойцов на турнире UFC Fight Night в Сингапуре.

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