Тарасов: пусть Бузова покажет заявление
Футболист Дмитрий Тарасов, бывший муж певицы Ольги Бузовой, прокомментировал информацию о том, что он избивал девушку, когда состоял с ней в браке.
- РИА Новости
«Пусть покажет заявление. Я посмеюсь», — цитирует спортсмена Mash.
Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова состояли в браке с 2012 по 2016 год.
Ранее сообщалось, что Бузова обращалась в полицию, обвиняя Тарасова в нанесении побоев.
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