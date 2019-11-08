Тарасов: пусть Бузова покажет заявление

Футболист Дмитрий Тарасов, бывший муж певицы Ольги Бузовой, прокомментировал информацию о том, что он избивал девушку, когда состоял с ней в браке.

РИА Новости

«Пусть покажет заявление. Я посмеюсь», — цитирует спортсмена Mash. Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова состояли в браке с 2012 по 2016 год. Ранее сообщалось, что Бузова обращалась в полицию, обвиняя Тарасова в нанесении побоев.