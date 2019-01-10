«Он лжец»: бывшая девушка Роналду готова свидетельствовать против него по делу о предполагаемом изнасиловании

Бывшая девушка Криштиану Роналду Жасмин Леннард заявила, что готова помочь американской модели Кэтрин Майорге, которая обвиняет спортсмена в изнасиловании. По словам Леннард, она располагает перепиской и аудиозаписями, раскрывающими «истинное лицо» форварда. Она описала Роналду как двуличного человека, который издевается над женщинами и унижает их. По словам Леннард, Роналду нанимал людей, чтобы они за ней следили. Девушка убеждена, что у спортсмена есть серьёзные проблемы с психикой.

Жасмин Леннард встречалась с Роналду около десяти лет назад, и немногие любители футбола знают об этих отношениях. Более того, скандал, связанный с обвинениями в адрес спортсмена, уже начал затихать. Однако Леннард заявила, что располагает компрометирующей Роналду информацией.

О неприятной стороне отношений с Роналду она написала в своём Twitter, а затем отвечала на вопросы подписчиков. Леннард отметила, что люди не знают, каким на самом деле является один из известнейших футболистов планеты. Она считает, что если бы публика узнала настоящего Роналду, то ужаснулась бы. По её словам, спортсмен может запугивать Майоргу, наняв целую команду юристов и пиарщиков.

«После долгих размышлений я решила обратиться к Кэтрин Майорге и её адвокатам, чтобы предложить свою помощь в деле с обвинением Роналду в изнасиловании. У меня есть информация, которая, полагаю, поможет делу», — подчеркнула Леннард.

При этом девушка утверждает, что готова предоставить обширную переписку с самим футболистом.

«Он думает, что ему всё сойдёт с рук. Но не сейчас. Мы регулярно общались последние полтора года, и у меня были с ним отношения. У меня накопилось большое количество сообщений и аудиозаписей от него. И я собираюсь поступить правильно и поделиться этой информацией с общественностью, хотя он пытается убедить меня промолчать или даже поддержать его.

Есть сотни сообщений, в которых он смеётся над тем, как психологически издевается над матерью своего ребёнка. Сообщения о том, как он ей изменял. Истории сексуальных завоеваний, похожие на ту, что была с Майоргой. Сообщения, в которых признаёт, что у него серьёзные психические проблемы. Он лжец», — добавила Жасмин.

Рассказала девушка и об отношениях с Роналду. По её словам, Криштиану организовал за ней слежку и регулярно угрожал.

«Мне и моей семье поступали угрозы. Его детективы пытаются накопать на меня грязь и постоянно следят за всей семьёй. Довольно. И всё это он делал, когда мы хорошо общались. Представьте себе. Я узнала обо всём случайно. Кто-то из младших адвокатов проболтался и рассказал, что Роналду платит тысячи, чтобы следить за мной», — подчеркнула Леннард.

Девушка отметила, что угрозы португальца носили весьма серьёзный характер, и у неё даже были основания бояться за свою жизнь.

«Мне рассказали, что если бы я встречалась с кем-то ещё, меня бы похитили, разрезали на кусочки и выбросили бы части тела в реку. И да, у меня есть доказательства. Он чёртов психопат. У меня есть файл со всеми угрозами от него. Что-то вроде 1000 способов, как я умру», — написала девушка.

Леннард отметила, что намерена пообщаться с юристами Майорги и предоставить им всю информацию о Роналду, которая есть у неё. Жасмин стала первой бывшей девушкой португальца, отреагировавшей на призыв адвокатов Майорги о помощи.

«Твёрдо отрицаю обвинения»

Сам Роналду все обвинения в свой адрес отрицает.

«Изнасилование — гнусное преступление, которое противоречит всем моим убеждениям. Чтобы не порочить своё имя, я отказываюсь давать СМИ повод спекулировать на слухах, которые придумали лица, желающие нажиться на моём имени», — писал Криштиану в Twitter.

Также по теме «Противоречит всем моим убеждениям»: футболист Роналду отрицает обвинения в изнасиловании американской модели Португальский футболист Криштиану Роналду назвал «желанием нажиться на его имени» обвинения в изнасиловании со стороны бывшей...

Майорга утверждает, что решилась рассказать об изнасиловании, поскольку её вдохновило движение #MeToo. 34-летняя Майорга сообщила журналистам, что именитый спортсмен изнасиловал её в 2009-м во время вечеринки в Лас-Вегасе.

По словам девушки, сразу после этого она написала заявление в полицию, но затем стороны пришли к внесудебному соглашению, и Майорга получила за своё молчание $375 тыс.

Позже один из адвокатов модели Лесли Стовалл заявил, что его клиентка после инцидента страдает депрессией, а также злоупотребляет алкоголем. Юристы девушки потребовали, чтобы Роналду в течение 20 дней выплатил Майорге $200 тыс. в качестве компенсации морального ущерба, но он делать это отказался.

Адвокат Криштиану Питер Кристиансен в ответ заявил, что документы с признанием футболиста в изнасиловании сфабрикованы.

«Документы, которые якобы содержат заявления Роналду и которые были воспроизведены в прессе, сфабрикованы. Эти документы были украдены, а перед публикацией их очень сильно исказили. Роналду выражает полную уверенность в том, что истина восторжествует», — цитирует адвоката AFP.