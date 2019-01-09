Бывшая девушка Роналду намерена доказать вину футболиста в изнасиловании американской модели

Бывшая девушка португальского нападающего туринского «Ювентуса» Жасмин Леннард изъявила желание помочь американской модели Катрин Майорге, которая ранее обвинила футболиста в изнасиловании.

«Обращаюсь к Кэтрин Майорге и её команде юристов. Я готова предложить свою помощь в деле об изнасиловании против Роналду. Пожалуйста, свяжитесь со мной. У меня есть информация, которая, по моему мнению, будет полезна для вашего дела, и я хотела бы помочь вам», — написала Леннард в своём Twitter.

По её словам, доказательством обвинений может быть личная переписка со спортсменом, в которой также содержатся аудиозаписи португальца с угрозами.

Леннард состояла в отношениях с Роналду 10 лет назад.

В конце сентября в Германии опубликовали заявление американки Кэтрин Майорги, в котором она обвинила Роналду в изнасиловании, произошедшем, по её словам, в Лас-Вегасе в 2009 году. Майорга отметила, что форвард заплатил ей за молчание.

Ранее Роналду выразил уверенность, что правда восторжествует в истории с изнасилованием.