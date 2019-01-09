Бывшая девушка Роналду намерена доказать вину футболиста в изнасиловании американской модели
- Reuters
«Обращаюсь к Кэтрин Майорге и её команде юристов. Я готова предложить свою помощь в деле об изнасиловании против Роналду. Пожалуйста, свяжитесь со мной. У меня есть информация, которая, по моему мнению, будет полезна для вашего дела, и я хотела бы помочь вам», — написала Леннард в своём Twitter.
По её словам, доказательством обвинений может быть личная переписка со спортсменом, в которой также содержатся аудиозаписи португальца с угрозами.
Леннард состояла в отношениях с Роналду 10 лет назад.
В конце сентября в Германии опубликовали заявление американки Кэтрин Майорги, в котором она обвинила Роналду в изнасиловании, произошедшем, по её словам, в Лас-Вегасе в 2009 году. Майорга отметила, что форвард заплатил ей за молчание.
Ранее Роналду выразил уверенность, что правда восторжествует в истории с изнасилованием.
On that note and after much thought i am reaching out to Kathryn Mayorga and her legal team to offer my assistance in her rape allegation against @Cristiano please contact me. I have information that I believe will be beneficial to your case and I would like to help you.— QUEEN OF THE DAMNED (@Jasminelennard) 8 января 2019 г.