Роналду об обвинении в изнасиловании: правда восторжествует

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Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал ситуацию вокруг обвинений в изнасиловании американской модели.
Роналду об обвинении в изнасиловании: правда восторжествует
  • Reuters

«Мы с адвокатами выступили с заявлением две недели назад. Хочу всех уверить: я не собираюсь давать ложных показаний. Знаете, я просто хочу наслаждаться жизнью и футболом. Правда восторжествует»,— приводит слова португальца Squawka News.

В конце сентября в Германии опубликовали заявление американки Кэтрин Майорги, в котором она обвинила Роналду в изнасиловании, произошедшем, по её словам, в Лас-Вегасе в 2009 году. Майорга отметила, что форвард заплатил ей за молчание.

Ранее адвокат Роналду заявил, что документы с признанием футболиста в изнасиловании сфабрикованы.

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