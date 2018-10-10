Адвокат Роналду заявил, что документы с признанием футболиста в изнасиловании сфабрикованы

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Адвокат португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду Питер Кристиансен прокомментировал информацию о признании футболиста в изнасиловании американки Кэтрин Майорги.

«Документы, которые якобы содержат заявления Роналду и которые были воспроизведены в прессе, сфабрикованы. Эти документы были украдены, а перед публикацией их очень сильно исказили. Роналду выражает полную уверенность в том, что истина восторжествует», — цитирует адвоката AFP.

Он отметил, что Роналду и Майорга действительно встречались и подписали соглашение, которое американка нарушила.

В конце сентября в Германии опубликовали заявление американки Кэтрин Майорги, в котором она обвинила Роналду в изнасиловании, произошедшем, по её словам, в Лас-Вегасе в 2009 году. Майорга отметила, что форвард заплатил ей за молчание.

До этого сообщалось, что Роналду в подробностях описал ночь, которую он провёл с Майоргой.

Ранее мать Роналду поддержала сына после обвинений в изнасиловании американской модели.

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