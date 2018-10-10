Мать Роналду поддержала сына после обвинений в изнасиловании американской модели

Мать португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, Долореш Авейру, поддержала сына после обвинений в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги.

«Хотя мы с тобой далеко друг от друга, всё будет хорошо. Бог велик», — написала она в своём Instagram.

В конце сентября в Германии опубликовали заявление американки Кэтрин Майорги, в котором она обвинила Роналду в изнасиловании, произошедшем, по её словам, в Лас-Вегасе в 2009 году. Майорга отметила, что форвард заплатил ей за молчание.

Ранее сообщалось, что полиция Лас-Вегаса вызовет Роналду на допрос по делу об изнасиловании.