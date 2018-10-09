Полиция Лас-Вегаса вызовет Роналду на допрос по делу об изнасиловании

Полиция Лас-Вегаса намерена вызвать на допрос португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги.

«Материалы дела не исчезли. Они были собраны в 2009 году и до сих пор находятся в нашем распоряжении. Мы ещё не знаем, когда состоится допрос, но мы обязательно должны получить показания Роналду. Это преступление, и мы обязаны выслушать человека, который обвиняется в его совершении», — приводит Calciomercato слова пресс-атташе департамента полиции Лас-Вегаса Жакинто Риверы.

В конце сентября в Германии опубликовали заявление американки Кэтрин Майорги, в котором она обвинила Роналду в изнасиловании, произошедшем, по её словам, в Лас-Вегасе в 2009 году. Майорга отметила, что форвард заплатил ей за молчание.

2 октября стало известно, что полиция Лас-Вегаса возобновила дело Роналду об изнасиловании.

Ранее сообщалось, что ещё одна девушка обвинила Роналду в изнасиловании.