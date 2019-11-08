Тарасов принёс извинения за фразу о применении физической силы по отношению к женщинам

Футболист Дмитрий Тарасов заявляет, что сказанное им в интервью было шуткой и он не думал, что к его фразе отнесутся серьёзно.

«Мне странно, что люди вырвали из контекста именно одну фразу и распространили её везде. Уже снимают какие-то выпуски по телевидению на данный счёт. Меня эта тема точно не касается. А теперь тема домашнего насилия. Конечно же, для меня она неприемлема. Я воспитывался в хорошей семье, с правильным пониманием, традициями, потому тема для меня закрыта. Я сам являюсь отцом двух дочерей, потому понимаю, что в дальнейшем они выйдут замуж и к ним должно быть такое же отношение, которое я показываю. Дорогие женщины, которые, возможно, как-то не так восприняли мою фразу. Я, конечно же, могу извиниться, но я понимал, что это юмор. Думал, что многие не воспримут это всерьёз. Но раз вы восприняли, я приношу вам свои извинения. Я не поднимаю руку на женщин и люблю свою жену. Потому всем мира, добра. Не слушайте, когда вырывают фразы из контекста», — сказал Тарасов в видеообращении в Instagram.

В одном из своих интервью футболист заявил, что в разговоре с мужчиной женщине нельзя пересекать черту, иначе она может «получить леща».

Ранее сообщалось, что Бузова обращалась в полицию, обвиняя Тарасова в нанесении побоев.