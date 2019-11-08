СМИ: Бузова обращалась в полицию, обвиняя Тарасова в нанесении побоев

По информации СМИ, экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов применял физическую силу к популярной певице и телеведущей Ольге Бузовой, когда состоял с ней в браке.

Как сообщает Mash, осенью 2013 года Бузова несколько раз обращалась в полицию по факту домашнего насилия. По информации источника, участковый приезжал на квартиру пары, где проводил воспитательную беседу с футболистом. После этого Тарасов успокаивался, а Бузова отказывалась снимать побои и писать заявление, мотивируя это нежеланием предавать случившееся огласке.

Футболист и певица прожили в браке с 26 июня 2012 года по 30 декабря 2016 года.

Ранее жена Тарасова заявила, что рукоприкладство в их семье — табу.